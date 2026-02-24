Dobrzycki wskazał cel Widzewa Łódź na przyszły sezon

Widzew Łódź od czerwca 2025 roku jest w rękach Roberta Dobrzyckiego. Nowy właściciel szasta gotówką na transfery na lewo i prawo. W rozmowie z TVP Sport zdradził, że w przyszłym sezonie oczekuje awansu do europejskich pucharów.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Widzewa Łódź

Widzew Łódź celuje w europejskie puchary

Widzew Łódź na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy przeżył prawdziwą rewolucję nie tylko, jeśli chodzi o kadrę pierwszego zespołu. Najważniejsza zmiana, jaka zaszła w klubie to fakt, że nowym właściciel w czerwcu ubiegłego roku został Robert Dobrzycki. Od tego momentu Czerwona Armia stała się nowym hegemonem finansowym na piłkarskiej mapie Polski.

Łódzki klub za kadencji Dobrzyckiego jako właściciela wydał na transfery ponad 20 milionów euro w zaledwie kilka miesięcy. Ogromne wydatki nie idą, póki co w parze z wynikami. Widzew uwikłany jest w walkę o utrzymanie, zajmując dopiero 17. miejsce w tabeli. W klubie nikt nie myśli o spadku, a wręcz przeciwnie. Z optymizmem patrzą w przyszłość, co potwierdza wypowiedź Roberta Dobrzyckiego w rozmowie z TVP Sport. Celem na przyszły sezon jak mówi sam właściciel są europejskie puchary.

– Ten sezon traktuję jako przejściowy, ale w przyszłym sezonie chcemy grać już o wyższe cele. Wyższe cele to na pewno europejskie puchary. Jakiekolwiek. To się będzie dla nas liczyć w następnym sezonie – powiedział Robert Dobrzycki w magazynie „Gol” na kanale TVP Sport.

Nie tak dawno Igor Jovicević i spółka odnieśli pierwsze zwycięstwo w rundzie wiosennej Ekstraklasy. Widzew Łódź pokonał na wyjeździe Wisłę Płock (2:0). W ostatni weekend zgubili jednak punkty w domowym starciu z Cracovią (0:0). Obecnie mają ich na swoim koncie 24.