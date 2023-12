Jak co miesiąc zaglądamy do raportu “Piłka w grze”, który przygotowuje firma PSMM Monitoring&More. Analizujemy wyniki klubów Ekstraklasy i 1. ligi pod względem medialności i zasięgów w social mediach. W tym tekście wracamy do liczb wygenerowanych w listopadzie, a w styczniu będziecie mogli przeczytać duże podsumowanie całego 2023 roku.

IMAGO/Mateusz Birecki Na zdjęciu: Tomas Pekhart i Piotr Samiec-Talar

Legia Warszawa po raz kolejny znalazła się na czele rankingu pod względem liczby publikacji. Miejsce na podium utrzymuje aktualny lider Ekstraklasy – Śląsk Wrocław

W pierwszej lidze prym pod tym względem wiedzie Wisła Kraków

Puszcza Niepołomice niespodziewanie jest liderem w rankingu obejmującym jedno z mediów społecznościowych

Medialny raport – listopada 2023

PSMM Monitoring&More jest liderem w dziedzinie kompleksowego monitoringu internetu, social mediów, prasy, radia i telewizji ze źródeł polskich i zagranicznych. Świadczy usługi dla agencji PR, przedsiębiorstw, koncernów i marek osobistych. Specjalnością firmy są audyty i raporty medialne oraz badania sponsoringowe. W zakresie sponsoringu oferuje m.in. analizy efektywności sponsoringowej, potencjału sponsoringowego oraz doradztwo w zakresie realizacji umowy. Przedstawiciele firmy udzielają eksperckiego komentarza w największych polskich mediach.

Dane przygotowane przez PSMM Monitoring&More do comiesięcznego badania “Piłka w grze” pochodzą z monitoringu 1100 tytułów prasy ogólnopolskiej, regionalnej, branżowej i specjalistycznej, najważniejszych portali sportowych i ogólnoinformacyjnych oraz wybranych portali społecznościowych. Analizie poddano kluby piłkarskie z PKO BP Ekstraklasy oraz Fortuna 1. Ligi oraz aktywność klubów w social mediach (Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, TikTok).

Medialność klubów Ekstraklasy

Legia Warszawa jest klubem, o którym ukazuje się najwięcej publikacji w mediach. Łącznie od sierpnia było ich ponad 19 tys., czyli o 50% więcej niż o drugim w takiej klasyfikacji Rakowie Częstochowa. W porównaniu do października liczba publikacji o warszawiakach spadła o 24%, do 4 311. Jest to spowodowane ponadprzeciętnym poprzednim miesiącem, w którym media zdominowały doniesienia o skandalu, który miał miejsce w holenderskim Alkmaar. Wskaźnik dotarcia związany z tym wydarzeniem wyniósł w październiku prawie 330 milionów.

Drugie miejsce w listopadzie zajął Lech Poznań, dla którego była to najwyższa pozycja od sierpnia. Wynik 3 210 publikacji jest jednak aż o 25% niższy niż wynik Legii. Nie bez znaczenia ma tutaj oczywiście brak występów Kolejorza w fazie grupowej europejskich pucharów, kiedy same mecze wymuszają zwiększoną liczbę publikacji.



Najniższy stopień na podium zajął Śląsk Wrocław, który kontynuuje obecność w czołówce nie tylko pod względem sportowym. Liczbę 3 tys. publikacji w jednym miesiącu udało się osiągnąć od sierpnia do listopada tylko Legii (4/4), Lechowi (3/4), Śląskowi (2/4), Rakowowi (2/4) i Pogoni (1/4).

Na uwagę zasługuje wynik Jagiellonii, która w sierpniu była 12. pod względem liczby publikacji, a w ostatnich dwóch miesiącach zajęła 4. i 5. miejsce. Jak widać, dobre wyniki sportowe zostały docenione przez media.

Listopad przyniósł 37.5 tys. publikacji o wszystkich klubach Ekstraklasy wobec 40.5 tys. w październiku, zatem spadek wynosi 7.6%. Aż 12 z 18 klubów zanotowało słabszy wynik. Największe spadki odnotowała Legia, Puszcza i Raków, a wśród klubów z lepszym wynikiem są Stal Mielec, Cracovia i Radomiak.

Także pod względem Advertising Value Equivalency (AVE) najlepsza była Legia Warszawa, przed Lechem Poznań i Śląskiem Wrocław. Licząc łącznie prasę i Internet 5 z 18 klubów zanotowało wynik wyższy niż 20 mln zł, a tylko 1 z 18 (Legia) wynik przekraczający 40 mln zł. Wynik Legii jest aż o ponad 10 mln zł wyższy niż drugiego w zestawieniu Lecha. Średnia ligowa wyniosła 17.5 mln zł, czyli mniej więcej tyle, ile wygenerowała Pogoń Szczecin (18.3 mln zł). Tylko jeden klub nie zdołał przekroczyć granicy 10 mln zł, Puszcza Niepołomice. Łącznie kluby Ekstraklasy wygenerowały w prasie i Internecie 316 mln zł ekwiwalentu reklamowego szacunkowego, z czego prawie 13% dotyczyło samej Legii, a 1/3 czołowej trójki.

Medialność klubów 1. ligi

Na zapleczu Ekstraklasy zdecydowanie najbardziej medialnym klubem jest Wisła Kraków, która notuje wyniki na poziomie środka Ekstraklasy. Zaskakujący wzrost liczby publikacji zanotowała Resovia, aż o 73%. Wydaje się, że jest to spowodowane zatrudnieniem Rafała Ulatowskiego w roli trenera pierwszego zespołu, o czym szeroko informowały ogólnopolskie media. Na kolejnych miejscach uplasowały się dwa kluby z Trójmiasta, jednak żadnemu z nich nie udało się przekroczyć granicy tysiąca publikacji. Arka dzięki poprawie wyników sportowych zanotowała wzrost w wysokości 27% względem poprzedniego miesiąca. Po obiecującym wrześniu z ponad 750 publikacjami, kolejne dwa miesiące Motoru Lublin były o wiele słabsze (łącznie 920 publikacji). W listopadzie klub z Lubelszczyzny był wśród trzech najmniej interesujących klubów w lidze, podczas gdy we wrześniu był wśród czterech najlepszych z wynikiem wyższym niż Arka Gdynia.

Pod względem sumy ekwiwalentu reklamowego Wisła Kraków zdeklasowała konkurencję z wynikiem przekraczającym 14 mln zł. To wynik lepszy niż 8 zespołów w Ekstraklasie, na poziomie Górnika Zabrze i Ruchu Chorzów. Tylko 7 z 18 klubów osiągnęło ekwiwalent wyższy niż 5 mln zł. Jedynie Wisła, Lechia i Arka wygenerowały wyższą kwotę niż najsłabsza w Ekstraklasie Puszcza Niepołomice. Suma ekwiwalentów w prasie i w internecie wszystkich klubów wyniosła 95 mln zł, czyli trzykrotnie mniej niż klubów Ekstraklasy.

Social media

Pod względem liczby obserwujących na Facebooku dominuje Legia Warszawa z bardzo dużą przewagą nad drugim Lechem Poznań, który z kolei ma prawie trzykrotnie więcej obserwujących niż Śląsk Wrocław. Wrocławianie zdobyli najwięcej nowych kibiców od sierpnia, prawie 1.7 tys. Legia Warszawa i Pogoń Szczecin także zyskały ponad tysiąc kibiców, Rozczarowujący wynik w tej kategorii notuje Lech Poznań z liczbą nowych kibiców niższą niż 100, podczas gdy średnia ligowa przekracza 600 followersów w tym okresie.

Lech Poznań przewodzi w lidze pod względem interakcji pod postami, których było ponad 300 tys. w porównaniu do 270 tys. Legii. W odniesieniu do poprzedniego miesiąca najwięcej nowych obserwujących pozyskała Stal Mielec – prawie 500. Legia i Lech straciły łącznie ponad 600 kibiców.

Na Instagramie wyklarowało nam się kilka grup. Do pierwszej możemy przypisać Legię i Lecha, czyli niekwestionowanych liderów pod względem obserwujących, nowych obserwujących i interakcji. Wyniki tych klubów są kilkukrotnie wyższe niż średnia ligowa. Na uwagę zasługuje fakt, że Legia opublikowała w listopadzie prawie dwukrotnie mniej postów niż konto Lecha, a mimo tego wygenerowała więcej interakcji.

W następnej grupie są Raków Częstochowa, Śląsk Wrocław i Widzew Łódź, czyli zespoły z liczbą interakcji przekraczającą 200 tys. Liczba obserwujących każdego z tych klubów zawiera się w przedziale 55-65 tys. Największą liczbą nowych obserwujących może pochwalić się Śląsk Wrocław, ponad 1700 w porównaniu do poprzedniego miesiąca i ponad 5 tys. od sierpnia. To trzeci wynik w lidze.

Na uwagę zasługuje wynik Stali Mielec, która osiągnęła ponad 80 tys. interakcji, czyli o wiele więcej niż w poprzednich miesiącach (wtedy było to ok. 30 tys. interakcji miesięcznie). Można to tłumaczyć o wiele większą liczbą postów, bo konto Stali w listopadzie opublikowało aż 280 postów, czyli więcej niż Lech i Widzew łącznie. W poprzednich miesiącach było ich łącznie ok. 160.Aż 10 z 18 klubów najwyższej ligi nie osiągnęło w listopadzie progu 60 tys. interakcji na Instagramie. Pogoń Szczecin, która zajęła w zestawieniu 6. miejsce wygenerowała prawie dwa razy więcej zaangażowania. To pokazuje jak duży rozstrzał panuje wśród ekstraklasowych klubów.

Średnia liczba interakcji pod postem klubu Ekstraklasy wynosi 1 464. Liderem pod tym względem jest Legia z wynikiem przekraczającym 7 tys., następnie jest Lech (4 tys.) i Śląsk (2 tys.). Stal Mielec w listopadzie zanotowała średnio poniżej 300 interakcji pod postem, czyli mniej więcej tyle, co w poprzednich miesiącach.

Na X/Twitterze kluby Ekstraklasy publikują średnio 11 postów dziennie. Pod tym względem cały czas przoduje Śląsk Wrocław ze średnią przekraczającą 20 postów. Najmniej postów w listopadzie opublikowały konta Warty Poznań i Radomiaka Radom – mniej niż 6 postów dziennie.

Łączna liczba wyświetleń wszystkich klubów to 42.5 mln, czyli o 6.8 mln mniej niż w październiku. Konto Legii wygenerowało ponad 9 mln wyświetleń, czyli o milion mniej niż konta Śląska i Lecha łącznie. Śląsk poprawił swój wynik w porównaniu do poprzedniego miesiąca o 12%, a Lech osłabił o 24%.

Na uwagę zasługuje wynik Zagłębia Lubin, które zwiększyło wyświetlenia ponad 70%, z 600 tys. do ponad miliona, przy podobnej liczbie postów.

Łączna liczba obserwujących twitterowe konta klubów to ponad 1 mln osób, z czego ponad 35% to fani Legii Warszawa. Po dodaniu 188 tys. obserwujących Lecha Poznań otrzymujemy ponad 54% wszystkich fanów. Pozostałe 16 klubów nie przekracza progu 50 tys. obserwujących, a 5 najsłabszych pod tym względem klubów nie przekracza 20 tys. obserwujących. Konto Ekstraklasy jako spółki obserwuje 260 tys. kont.

Łącznie kluby Ekstraklasy mają prawie 590 tys. subskrybentów na YouTube, w tym ponad 150 tys. ma kanał Legii Warszawa. Trzeci w rankingu Widzew ma 54 tys. subskrybentów, a siódmy Górnik Zabrze to ostatni klub z liczbą przekraczającą 25 tys. fanów.

Najwięcej filmów opublikowały kanały Cracovii, Korony Kielce i Widzewa Łódź – ponad 30. Na przeciwległym biegunie są konta Zagłębia Lubin, Puszczy Niepołomice i Legii Warszawa z 10-12 filmami w listopadzie. Najwięcej interakcji generują materiały Ruchu Chorzów, Widzewa Łódź i Korony Kielce – średnio ponad 6 tys. Z kolei filmy Stali Mielec, Puszczy Niepołomice i Zagłębia Lubin są najmniej angażujące.

Żaden klub nie osiągnął 200 tys. wyświetleń swoich nowych filmów, ale 6 zespołów przekroczyło 100 tys. Wśród nich znalazła się Korona Kielce, która zanotowała ponad 100% wzrost tej kategorii w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Wzrost na podobnym poziomie zanotował kanał Śląska Wrocław, a Warta poprawiła swój wynik aż o 250%. Największy spadek zanotowała Legia Warszawa, którego przyczyną jest bardzo wysoka oglądalność filmu dot. skandalu w Alkmaar z października.

Ekstraklasowe TikToki zdominowała… Puszcza Niepołomice z wynikiem przekraczającym w listopadzie 4 mln wyświetleń. Regularnie na koncie klubu pojawiają się filmy, które wykręcają 400-500 tys. wyświetleń. Na następnych miejscach znalazła się Pogoń Szczecin (3.1 mln wyświetleń) i Jagiellonia Białystok (2.5 mln wyświetleń).

Aż 10 z 18 klubów nie osiągnęło 1 mln wyświetleń pod filmami. Na uwagę zasługuje dość niska pozycja Lecha Poznań, Legii Warszawy i Rakowa Częstochowa. Lech w listopadzie zanotował słabszy wynik niż Warta. Na wysokim 5. miejscu znalazł się Śląsk Wrocław, który do wyników sportowych dodaje wysokie wyniki w social mediach.

Firma PSMM Monitoring&More przygotowała także podsumowanie medialności występów Rakowa Częstochowa w europejskich pucharach na stadionie w Sosnowcu. Zgodnie z obliczeniami analityków agencji publikacje zanotowały wskaźnik dotarcia na poziomie 406 milionów, z czego 3.2 mln w Austrii (Raków rywalizował ze Sturmem Graz). Łączna liczba publikacji wyniosła ponad 16.5 tysiąca, a ekwiwalent reklamowy 81 mln zł.

Jesienią w @Sosnowiecmiasto rozegraliśmy cztery mecze w europejskich pucharach, co przełożyło się na szeroką promocję miasta w Polsce i Europie.



Dziękujemy za ugoszczenie naszej drużyny i tysięcy kibiców na @zps_sosnowiec! 🤝 pic.twitter.com/dDQfDvZrSz — Raków Częstochowa 🥇 (@Rakow1921) December 22, 2023

Najwięcej publikacji, aż 11.5 tys. opublikowano w Internecie, a na kolejnych miejscach znalazło się radio i social media. Największe dotarcie zanotowały informacje publikowane przez RMF FM, Przegląd Sportowy i Pierwszy Program Polskiego Radia.