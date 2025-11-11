Dobre wieści dla kibiców Lechii. „Wszystko uregulowane”

Kilka dni temu słychać było o problemach z finansami Lechii Gdańsk. Wówczas "Kanał Sportowy" informował, że wpłaty mają nastąpić w najbliższych dniach. Teraz Piotr Potępa z "iGol.pl" przekazał, że wszystkie pensje są uregulowane.

SOPA Images Limited/Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Lechii Gdańsk

Lechia ma uregulowane wszystkie pensje

Lechia Gdańsk w tym sezonie radzi sobie dość przeciętnie, choć oczywiście należy brać pod uwagę wszystkie okoliczności, które związane są z klubem z Trójmiasta. Aktualnie w ligowej tabeli podopieczni Johna Carvera na koncie mają 13 punktów, a to pozwala im zajmować miejsce numer 16, a do bezpiecznej lokaty tracą trzy oczka. Należy jednak pamiętać, że rozpoczynali ten sezon z liczbą aż minus pięciu punktów za problemy finansowe.

Dlatego też od samego początku kampanii Lechię skazywano jako ten zespół, który najpewniej spadnie z ligi. Może się jednak okazać, że nawet pomimo debetu na starcie, na koniec będą lepsi od kilku innych ekip. Niemniej w ostatnim czasie znów media informowały o problemach finansowych klubu z Gdańsk. Kanał Sportowy pisał wówczas o zaległościach w wypłatach od września, które mają zostać wypłacone w najbliższym czasie.

Zdaje się, że to się potwierdziło, bowiem Piotr Potępa z serwisu „iGol.pl” potwierdził właśnie na platformie X (dawniej Twitter), że aktualnie Lechia Gdańsk uregulowane ma wszystkie pensje. Można więc uznać, że te sprawy wróciły na właściwie tory, a zapewne przełoży się to także na murawę.

