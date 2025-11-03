Cracovia w ostatnim spotkaniu 14. kolejki PKO BP Ekstraklasy bezbramkowo zremisowała z Zagłębiem Lubin. Rywalizacja na stadionie przy ulicy Kałuży była przeciętnym widowiskiem.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Cracovia - Zagłębie Lubin

Cracovia na remis z Zagłębiem Lubin

Cracovia i Zagłębie Lubin przystępowały do poniedziałkowej potyczki, chcąc wrócić na zwycięski szlak. Ekipa prowadzona przez Lukę Elsnera przed meczem z Miedziowymi miała na swoim koncie dwie z rzędu porażki, licząc też występ w STS Pucharze Polski. Z kolei zespół z Lubina ostatnio odpadł w krajowym pucharze po dogrywce z Widzewem Łódź i zremisował z Bruk-Betem Termaliką.

Pierwsza połowa w wykonaniu obu drużyn była bardzo słaba. Co prawda w jej trakcie oddano łącznie 13 strzałów, jednak tylko trzy z nich były celne – dwie próby mieli krakowianie, a jedną Zagłębie. Nie miało to jednak przełożenia na zmianę wyniku. Do przerwy był więc remis, choć w 41. minucie blisko strzelenia gola był Filip Stojiljković, ale ze świetnej strony pokazał się Jasmin Burić.

Goli w Krakowie na ten moment brak, ale to nie oznacza, że brakowało sytuacji 👀



Jasmin Burić na wysokości zadania 💪



📺 Mecz możecie oglądać w serwisie CANAL+: https://t.co/zr8n1cU2RX pic.twitter.com/5GBmHNwLx6 — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) November 3, 2025

Po zmianie stron pierwsza godna uwagi szansa na zmianę rezultatu miała miejsce w 57. minucie. Wówczas w roli głównej wystąpił Oskar Wójcik, który oddał strzał głową, lecz nie zdołał pokonać golkipera rywali. Ostatecznie do końca meczu żadnej ze stron nie udało się skierować piłki do siatki i spotkanie zakończyło się bezbramkowym remisem.

Tymczasem w następnej kolejce ciekawe wyzwanie czeka Pasy. Na ich drodze stanie Radomiak prowadzony od niedawna przez Gonçalo Feio. Mecz odbędzie się w Radomiu. Lubinianie zmierzą się natomiast w roli gospodarza z Górnikiem Zabrze, będącym liderem PKO BP Ekstraklasy.

Cracovia – Zagłębie Lubin 0:0