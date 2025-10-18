Cracovia wraca na właściwe tory. Raków Częstochowa rozczarował w Krakowie [WIDEO]

Pewna wygrana Pasów
Cracovia w trzecim sobotnim spotkaniu 12. kolejki PKO BP Ekstraklasy zmierzyła się z Rakowem Częstochowa. Zespół z Krakowa pod wodzą Luki Elsnera spisuje się w tym sezonie znakomicie. Jednak w dwóch ostatnich meczach nie potrafił sięgnąć po komplet punktów. Przegrał z beniaminkiem Arką Gdynia (1:2) i zremisował z Górnikiem Zabrze (1:1). Mimo to Pas” utrzymały się w czołówce tabeli, zajmując trzecie miejsce.
Z kolei częstochowianie pod wodzą Marka Papszuna zdają się wychodzić z krótkiego kryzysu formy. Dwa zwycięstwa z rzędu pozwoliły wicemistrzowi Polski awansować w ligowej tabeli, choć szkoleniowiec wciąż musi umiejętnie rotować składem ze względu na intensywny terminarz i występy w Lidze Konferencji.
Pierwsza połowa spotkania przy ulicy Kałuży nie należała do szczególnie widowiskowych. Tempo gry było umiarkowane, a klarownych sytuacji brakowało. Dopiero w 33. minucie kibice gospodarzy doczekali się emocji. Filip Stojilković popisał się znakomitym rajdem i zagrał piłkę wzdłuż bramki, a Martin Minchev świetnie wykończył akcję.
W 51. minucie spotkania gospodarze przeprowadzili kontrę, którą wykończył Mauro Perković. Dla chorwackiego defensora Pasów było to już trzecie trafienie w trwającym sezonie. Gospodarze nie wypuścili prowadzenia z rąk i sięgnęli po cenne trzy punkty. Już za tydzień drużyna Luki Elsnera zmierzy się na wyjeździe z Pogonią Szczecin, natomiast Raków Częstochowa podejmie u siebie Lechię Gdańsk.
Cracovia – Raków Częstochowa 2:0 (1:0)
1:0 Martin Minchev 33′
2:0 Mauro Perković 51′