Cracovia straciła pomocnika. Zaskakujący transfer wielkiego talentu

Cracovia poinformowała, że Fabian Bzdyl opuszcza szeregi klubu. 17-letni pomocnik na zasadzie transferu definitywnego przenosi się do słowackiego MSK Żilina.

PressFocus Na zdjęciu: Luka Elsner

Fabian Bzdyl opuścił Cracovię, zagra na Słowacji

Cracovia to obecnie druga drużyna tabeli PKO BP Ekstraklasy, a trener Luka Elsner notuje znakomite wejście do polskiej ligi. Warto odnotować m.in. ostatnie zwycięstwo nad Legią Warszawa (1:0) w siódmej serii gier. Doskonale w zespół wkomponował się napastnik Filip Stojilković, sprowadzony z niemieckiego Darmstadt. 25-letni Szwajcar zdobył już pięć bramek w siedmiu meczach.

Krakowski klub potwierdził także wypożyczenie Milana Aleksicia z Sunderlandu. 20-letni Serb nie miał większych szans na regularne występy w Premier League, dlatego teraz spróbuje sił w Ekstraklasie.

W piątek Cracovia poinformowała jednak o odejściu swojego wychowanka – Fabiana Bzdyla. 17-letni pomocnik, który zadebiutował w pierwszym zespole Pasów w lutym 2024 roku, rozegrał w sumie 14 spotkań we wszystkich rozgrywkach. W poprzednim sezonie błysnął szczególnie w starciach z Zagłębiem Lubin i Jagiellonią Białystok, w których zdobywał bramki.

Teraz Bzdyl będzie kontynuował karierę w MSK Żilina – aktualnym wicemistrzu Słowacji. Klub prowadzony przez Pavola Stano w drugiej rundzie eliminacji Ligi Konferencji odpadł z Rakowem Częstochowa. Bzdyl jest powoływany do reprezentacji Polski do lat 19. Ofensywny pomocnik będzie współpracował w słowackim klubie z 47-letni szkoleniowcem, który w naszym kraju prowadził Górnika Łęczna i Wisłę Płock.