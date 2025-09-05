Cracovia potwierdza transfer. Prosto z klubu Premier League

Cracovia potwierdziła właśnie, że jej nowym pomocnikiem został Milan Aleksić. 20-letni Serb został wypożyczony z występującego w Premier League Sunderlandu z opcją wykupu.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Luka Elsner

Cracovia z kolejnym ciekawym transferem tego lata

Cracovia może z całą pewnością zaliczyć początek tego sezonu do udanych. Zespół prowadzony przez nowego szkoleniowca, jakim jest Luka Elsner, do tej pory zanotował cztery zwycięstwa i dwa remisy oraz tylko raz przegrał. To daje 14 punktów po siedmiu kolejkach i drugie miejsce w tabeli PKO Ekstraklasy.

W Krakowie wiedzą jednak, że jeśli chcą zrealizować swój cel – a więc awans do eliminacji europejskich pucharów – konieczna jest dobra forma przez cały sezon. Pomóc w tym mają transfery i także ten najnowszy, a więc wypożyczenie Milana Aleksicia. 20-letni Serb został sprowadzony z występującego w Premier League Sunderlandu z opcją wykupu przez Pasy.

Milan Aleksić to młodzieżowy reprezentant swojego kraju, który na koncie ma kilkanaście występów w różnego rodzaju kategoriach wiekowych. W minionym sezonie rozegrał w sumie 18 spotkań, w których zdobył trzy gole oraz zanotował jedną asystę. Do Sunderlandu trafił z serbskiego zespołu FK Radnicki 1923 Kragujevac. Serwis „Transfermarkt” wycenia nowego piłkarza Cracovii na 700 tysięcy euro.

