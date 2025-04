Śląsk dokona niemożliwego? Wrocławianie nadal wierzą w utrzymanie

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Śląska Wrocław

Ekipa Simundzy pojedzie do Krakowa

Cracovia podejmie na własnym stadionie Śląska Wrocław w meczu 28. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Wymienione kluby walczą o zupełnie inne cele – drużyna Pasów zajmuje 6. miejsce i może jeszcze marzyć o grze w europejskich pucharach, natomiast zespół Wojskowych zamyka tabelę, dlatego celem podopiecznych Ante Simundzy jest utrzymanie.

W tym momencie Śląsk Wrocław traci tylko 4 punkty do bezpiecznej pozycji, więc jeśli podtrzyma bardzo dobrą formę, to może dokonać niemożliwego. Przypomnijmy, że ekipa z województwa dolnośląskiego notuje świetną serię – jest niepokonana od czterech spotkań – dzięki czemu zdecydowanie poprawiła swoją do niedawna beznadziejną sytuację.

Pierwszy gwizdek na Stadionie Cracovii im. Józefa Piłsudskiego wybrzmi już w najbliższą sobotę, 12 kwietnia o godzinie 17:30. Na sędziego zawodów wyznaczono Łukasza Kuźmę.

Niezła forma obu zespołów

W ostatnich tygodniach obie drużyny pokazują się z niezłej strony na ligowym podwórku. Poprzednie dwie kolejki w wykonaniu Cracovii to remis 1:1 ze Stalą Mielec oraz zwycięstwo 3:1 nad Puszczą Niepołomice. W tym czasie Śląsk Wrocław również zgarnął cztery oczka – podzielił się punktami z Motorem Lublin (1:1) i sensacyjnie wygrał z Lechem Poznań (3:1).

Mecze drużyny Cracovia Stal Mielec 1 Cracovia 1 Cracovia 3 Puszcza Niepołomice 1 Pogoń Szczecin 5 Cracovia 2 Cracovia 1 Radomiak 2 Górnik Zabrze 0 Cracovia 1 Mecze drużyny Śląsk Wrocław Śląsk Wrocław 1 Motor Lublin 1 Śląsk Wrocław 3 Lech Poznań 1 Stal Mielec 1 Śląsk Wrocław 4 Śląsk Wrocław 1 Pogoń Szczecin 1 Legia Warszawa 3 Śląsk Wrocław 1

Wojskowi lepsi w bezpośredniej rywalizacji

W poprzednich latach starcia pomiędzy Cracovią a Śląskiem Wrocław były wyrównane, z lekkim wskazaniem na ekipę z województwa dolnośląskiego. Jeżeli przeanalizujemy poprzednich pięć meczów bezpośrednich tych klubów, to odnotujemy bowiem dwa zwycięstwa zespołu Wojskowych, jedną wygraną drużyny Pasów oraz dwa remisy.

Cracovia – Śląsk Wrocław: przewidywane składy

Cracovia Dawid Kroczek Śląsk Wrocław Ante Simundza Cracovia Dawid Kroczek 3-5-2 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 13 Madejski 5 Ghita 4 Henriksson 24 Jugas 25 Kakabadze 23 Bzdyl 14 Hasic 11 Maigaard 19 Olafsson 10 Minchev 9 Källman 9 Hamlawi 19 Ortiz 8 Pozo 7 Samiec-Talar 17 Schwarz 21 Baluta 28 Llinares 33 Matsenko 3 Szota 78 Guercio 12 Leszczyński 13 Madejski 5 Ghita 4 Henriksson 24 Jugas 25 Kakabadze 23 Bzdyl 14 Hasic 11 Maigaard 19 Olafsson 10 Minchev 9 Källman 9 Hamlawi 19 Ortiz 8 Pozo 7 Samiec-Talar 17 Schwarz 21 Baluta 28 Llinares 33 Matsenko 3 Szota 78 Guercio 12 Leszczyński 3-5-2 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-2-3-1 4-2-3-1 Przewidywany skład Śląsk Wrocław Ante Simundza Rezerwowi 3 Andreas Skovgaard 6 Amir Al-Ammari 7 Mick van Buren 16 Bartosz Biedrzycki 18 Filip Rozga 21 Kacper Smiglewski 27 Henrich Ravas 39 Mauro Perkovic 66 Oskar Wójcik 77 Patryk Janasik 88 Patryk Sokołowski 1 Tomasz Loska 5 Aleks Petkov 6 Łukasz Gerstenstein 11 Sebastian Musiolik 13 Krzysztof Kurowski 18 Simon Schierack 22 Mateusz Żukowski 23 Sylvester Jasper 24 Yegor Sharabura 25 Henrik Udahl 26 Burak Ince 29 Jakub Jezierski 39 Szymon Rygiel

Cracovia – Śląsk Wrocław: kontuzje i zawieszenia

Kontuzje i zawieszenia Cracovia Zawodnik Powrót Kamil Glik Uraz więzadła krzyżowego Do końca sezonu Ramil Mustafaev Uraz więzadła krzyżowego Koniec kwietnia 2025

Kontuzje i zawieszenia Śląsk Wrocław Zawodnik Powrót Marcin Cebula Uraz więzadła krzyżowego Do końca sezonu Jakub Świerczok Uraz więzadła krzyżowego Do końca sezonu Peter Pokorny Uraz ścięgna udowego Niepewny

Gospodarze uchodzą za faworytów

Ekipa prowadzona przez Dawida Kroczka będzie miała przewagę własnego boiska i między innymi dlatego jest nieznacznym faworytem tego pojedynku. Procentowe szanse na zwycięstwo w tym spotkaniu wyglądają następująco – Cracovii daje się mniej więcej 43%, Śląsk Wrocław otrzymał dokładnie 30%, natomiast prawdopodobieństwo remisu wynosi około 27%. Czas pokaże, czy przewidywania będą miały odzwierciedlenie w rzeczywistości.

Procentowe szanse na zwycięstwo Cracovia R W P P W R ? 42.4 % Remis 27.5 % Śląsk Wrocław P P R W W R ? 30.1 %

Spotkanie Cracovia - Śląsk Wrocław oczywiście będzie transmitowane w telewizji i internecie. Ten mecz obejrzysz bowiem na kanale telewizyjnym CANAL+ Sport 3 oraz w serwisie streamingowym CANAL+ online. Warto dodać, że pakiet Super Sport kosztuje teraz 65 zł miesięcznie (oferta na cały rok). Pierwszy gwizdek sędziego na Stadionie Cracovii im. Józefa Piłsudskiego wybrzmi już w najbliższą sobotę, 12 kwietnia o godzinie 17:30.