Zabójcze minuty Cracovii! Puszcza zmarnowała wielką szansę [WIDEO]

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Cracovia - Puszcza

Puszcza nie odskoczyła od strefy spadkowej

Cracovia po obiecującej rundzie jesiennej zapowiadała walkę o miejsce, które będzie premiowane grą w europejskich pucharach. Dyspozycja ekipy Dawida Kroczka na wiosnę pozostawiała jednak wiele do życzenia. Z siedmiu meczów wygrała tylko raz, a przed przerwą reprezentacyjną Pogoń Szczecin rozbiła ją aż 5-2.

W sobotę Pasy przystąpiły do domowej rywalizacji z Puszczą Niepołomice. Rywal wydawał się wręcz niemal idealny do przełamania, lecz to właśnie Puszcza jako pierwsza trafiła w tym meczu do siatki. W 16. minucie gola na swoje konto zapisał Michail Kosidis. Goście po wyjściu na prowadzenie nie wykazywali chęci do jego podwyższenia, a zamiast tego cofnęli się, oddając piłkę gospodarzom. Nie była to dobra decyzja – Cracovia ruszyła do ataku i jeszcze przed przerwą odmieniła losy rywalizacji. W ciągu kilku minut do siatki trafili Otar Kakabadze oraz Benjamin Kallman.

Po zmianie stron Cracovia potwierdziła, że tego dnia była drużyną zwyczajnie lepszą. Martin Minchev wykorzystał świetne dośrodkowanie Ajdina Hasicia, dając trzeciego gola gospodarzom. Kompletnie zmieszana Puszcza nie była w stanie odpowiednio zareagować. Do ostatniego gwizdka kolejne bramki nie padły, ale to Pasy były zdecydowanie bliżej poprawienia bilansu strzeleckiego.

Puszcza nie wykorzystała tym samym znakomitej okazji, aby odskoczyć od strefy spadkowej. Jeśli Stal Mielec i Zagłębie Lubin wygrają w tej kolejce swoje mecze, ekipa Tomasza Tułacza ponownie do niej wróci.