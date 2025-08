Cracovia przedłużyła umowa z młodym piłkarzem. To ważna postać tego sezonu

Konrad Swierad/Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Cracovii

Cracovia przedłużyła umowę z stoperem

Cracovia na początku tego sezonu imponuje formą. Zespół przejęty przez Lukę Elsnera na koncie po trzech pierwszych kolejach ma w sumie siedem punktów i do hitowego meczu z Jagiellonią Białystok przestępować będzie z 3. miejsca w ligowej tabeli. Według części ekspertów Pasy to obecnie jeden z kandydatów do mistrzostwa Polski.

Niemniej warto zwrócić uwagę na fakt, że pomimo kilku znaczących odejść z zespołu, ekipa z Krakowa potrafiła się dobrze wzmocnić i do tego postawić na kilku ciekawych graczy. Jednym z nich jest Oskar Wójcik, który w tym sezonie jest podstawowym defensorem zespołu. Teraz ten 21-letni piłkarz przedłużył swoją umowę z klubem o kolejne cztery lata.

Kontrakt obowiązywać będzie więc do czerwca 2029 roku, z opcją przedłużenia o kolejny sezon – do 2030. W poprzednim sezonie środkowy obrońca rozegrał jeden mecz w pierwszym zespole Cracovii. W sumie dla juniorskich ekip wystąpił prawie 50 razy. W przeszłości związany był także z GKS-em Bełchatów.

