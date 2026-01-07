Cracovia ogłosiła wielkie odejście. Aż trudno uwierzyć

Cracovia w mediach społecznościowych poinformowała, że doszło do zmian w zarządzie klubu. Nową prezeską została Elżbieta Filipiak, a z funkcją tą pożegnał się Mateusz Dróżdż.

Prezes Mateusz Dróżdż odchodzi z Cracovii

Cracovia w tym sezonie radzi sobie de facto dobrze, a można chyba nawet pokusić się o nieco odważniejsze stwierdzenie, że bardzo dobrze. Przede wszystkim Pasy doskonale weszły w nowy sezon i z czasem podtrzymywały tę formę. Dopiero w ostatnim etapie rundy jesiennej zdarzyła się widoczna zniżka formy, ale i tak finalnie pierwszą część sezonu zakończyli oni na 6. miejscu w tabeli PKO Ekstraklasy.

To oznacza, że na wiosnę Cracovia powalczy o awans do eliminacji europejskich pucharów. Taki też był cel klubu oraz kibiców. Dlatego z zaskoczeniem opinia publiczna przyjęła informacje o odejściu Mateusz Dróżdża z funkcji prezesa, poinformował o tym oficjalnie klub w mediach społecznościowych. Wszystko przez fakt, że rada nadzorcza spółki zdecydowała się powołać nowy zarząd. Na jego czele stanęła Elżbieta Filipiak. Poza nową prezeską, znaleźli się w niej: David Amdurer oraz Murat Colak.

– Nowo powołany Zarząd wnosi do Klubu spójną wizję rozwoju, wysokie kompetencje menedżerskie oraz pełne zaangażowanie w realizację celów strategicznych KS Cracovia – czytamy w komunikacie klubu.

Trudno jednak oprzeć się wrażeniu, że zmiana ta jest przynajmniej zaskakująca, jeżeli nie sensacyjna. Do tej pory bowiem prezes Dróżdż dał się zapamiętać z dobrego rozwoju klubu, a Cracovia poza coraz lepszymi wynikami także organizacyjnie i finansowo radziła sobie coraz lepiej.

