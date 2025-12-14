Cracovia może stracić trenera. Luka Elsner znalazł się na celowniku reprezentacji

Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Luka Elsner

Luka Elsner obejmie reprezentację Słowenii?

Prezes Słoweńskiej Federacji Piłkarskiej, Radenko Mijatović od zwleka z wyborem nowego selekcjonera po odejściu dotychczasowego opiekuna reprezentacji, Matjaza Keka. Początkowo rozważano kandydatury zagraniczne, jednak ten kierunek stopniowo się oddala. W międzyczasie żaden z kandydatów nie przekonał władz związku.

Jedną z opcji jest także Luka Elsner, który wykonuje solidną pracę w Cracovii. Po 18. kolejkach Ekstraklasy krakowski klub zajmuje szóste miejsce w lidze i liczy się w walce o awans do europejskich pucharów. Choć w ostatnim czasie drużyna przechodziła kryzys, to ogólny obraz jest raczej pozytywny.

43-letni trener mocno się angażuje. Niedawno głośno było o wywiadzie udzielonym po polsku. Co więcej, jak podaje serwis „Nogomania” odrzucił lukratywną ofertę z MLS i skupia się na dalszej pracy w Polsce. Wydaje się więc, że przejęcie kadry w tym momencie jest mało prawdopodobne, lecz nie można wykluczyć żadnego scenariusza.

