Cracovia tym transferem rozbiła bank. Zimą będzie podobnie?!

09:53, 12. grudnia 2025
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  Goal.pl

Cracovia w tym sezonie radzi sobie przyzwoicie, a może i nawet lepiej niż tylko przyzwoicie. Niemniej letnie transfery Pasów miały lepsze oraz gorsze momenty, przede wszystkim jednak Filip Stojilković stanął na wysokości zadania.

Piłkarze Cracovii
Konrad Swierad/Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Cracovii

Cracovia – transfery w trakcie letniego okna 2025

Cracovia w tym sezonie radzi sobie dość dobrze i z całą pewnością trzeba przyznać, że spora w tym zasługa tego, co działo się w klubie latem. To właśnie wówczas dobre ruchy transferowe zadecydowały o tym, że wejście w sezon Pasy miały prawdopodobnie najlepsze od lat i bardzo szybko zaczęto mówić o walce najwyższe miejsca w tabeli, a przecież pamiętamy, że Kamil Kosowski zająknął się nawet o mistrzostwie Polski. Poza transferami w przerwie pomiędzy sezonami dokonano także zmiany trenera, którym został Luka Elsner i zdaje się, że ten „transfer” należy uznać obok Filipa Stojilkovica za jeden z najlepszych.

Cracovia – transfery przychodzące (dane: Transfermarkt)

Imię i nazwiskoPoprzedni klubKoszt transferu
Brahim TraoreSM Caen500 tysięcy euro
Gabriel CharpentierParmaBez odstępnego
Kahveh ZahiroleslamVV St. TruidenBez odstępnego
Mateusz KlichAtlanta UnitedBez odstępnego
Dominik PiłaLechia GdańskBez odstępnego
Bosko SutaloStandard LiegeWypożyczenie
Dijon KameriRB SalzburgKwota odstępnego nieznana
Mateusz PraszelikHellas VeronaKwota odstępnego nieznana
Mateusz SkoczylasAC MilanKwota odstępnego nieznana
Konrad CymerysSiarka TarnobrzegKwota odstępnego nieznana
Milan AleksicAFC SunderlandWypożyczenie
Filip StojilkovićSV Darmstadt 98500 tysięcy euro

Cracovia – transfery wychodzące (dane: Transfermarkt)

Imię i nazwiskoNowy klubKoszt transferu
Filip RózgaSturm Graz2 miliony euro
Virgil GhitaHannover 96700 tysięcy euro
Benjamin KallmanHannover 96Bez odstępnego
Jani AtanasovAE LarisaBez odstępnego
Andreas SkovgaardBryne FKBez odstępnego
Arttu HoskonenStockport CountyBez odstępnego
Patryk SokołowskiŚląsk WrocławBez odstępnego
Patryk JanasikPolonia WarszawaBez odstępnego
Fabian BzdylMSK ŻylinaKwota odstępnego nieznana
Mick van BurenHradec KraloveKwota odstępnego nieznana
Kacper SmiglewskiPuszcza NiepołomiceWypożyczenie

Cracovia trafiła z transferem Stojilkovica w dziesiątkę

Nie ma co ukrywać, że absolutnie najlepszym letnim transferem Cracovii jest sprowadzenie do zespołu Filipa Stojilkovica. Środkowy napastnik rodem ze Szwajcarii do tej pory zdobył w barwach Pasów siedem goli i zanotował trzy asysty. Przede wszystkim jednak początek sezonu w jego wykonaniu był bardzo dobry i zaczęto nawet mówić o szybkim ruchu do zagranicznej ligi. Końcówka rundy była jednak w jego wykonaniu słabsza. Poza transferem 25-latek należy zwrócić także uwagę na powrót Mateusza Klicha do zespołu i jego bardzo dobrą grę w drugiej linii, gdzie wciąż – pomimo wieku – jest czołową postacią.

Cracovia pogłoski transferowe

Przede wszystkim Cracovia już zaczęła działać na rynku transferowym, bowiem w barwach Pasów na dłużej pozostaje Mauro Perković. Skrzydłowy Pasów został wykupiony przez klub za około milion euro z chorwackiego Dinama Zagrzeb. Poza tym jednak z pewnością można spodziewać się jeszcze jakiś ruchów do klubu, bowiem walka o relację celu, a więc awansu do eliminacji europejskich pucharów, zapowiada się pasjonująco.