Cracovia tym transferem rozbiła bank. Zimą będzie podobnie?!

Cracovia – transfery w trakcie letniego okna 2025
Cracovia w tym sezonie radzi sobie dość dobrze i z całą pewnością trzeba przyznać, że spora w tym zasługa tego, co działo się w klubie latem. To właśnie wówczas dobre ruchy transferowe zadecydowały o tym, że wejście w sezon Pasy miały prawdopodobnie najlepsze od lat i bardzo szybko zaczęto mówić o walce najwyższe miejsca w tabeli, a przecież pamiętamy, że Kamil Kosowski zająknął się nawet o mistrzostwie Polski. Poza transferami w przerwie pomiędzy sezonami dokonano także zmiany trenera, którym został Luka Elsner i zdaje się, że ten „transfer” należy uznać obok Filipa Stojilkovica za jeden z najlepszych.
Cracovia – transfery przychodzące (dane: Transfermarkt)
|Imię i nazwisko
|Poprzedni klub
|Koszt transferu
|Brahim Traore
|SM Caen
|500 tysięcy euro
|Gabriel Charpentier
|Parma
|Bez odstępnego
|Kahveh Zahiroleslam
|VV St. Truiden
|Bez odstępnego
|Mateusz Klich
|Atlanta United
|Bez odstępnego
|Dominik Piła
|Lechia Gdańsk
|Bez odstępnego
|Bosko Sutalo
|Standard Liege
|Wypożyczenie
|Dijon Kameri
|RB Salzburg
|Kwota odstępnego nieznana
|Mateusz Praszelik
|Hellas Verona
|Kwota odstępnego nieznana
|Mateusz Skoczylas
|AC Milan
|Kwota odstępnego nieznana
|Konrad Cymerys
|Siarka Tarnobrzeg
|Kwota odstępnego nieznana
|Milan Aleksic
|AFC Sunderland
|Wypożyczenie
|Filip Stojilković
|SV Darmstadt 98
|500 tysięcy euro
Cracovia – transfery wychodzące (dane: Transfermarkt)
|Imię i nazwisko
|Nowy klub
|Koszt transferu
|Filip Rózga
|Sturm Graz
|2 miliony euro
|Virgil Ghita
|Hannover 96
|700 tysięcy euro
|Benjamin Kallman
|Hannover 96
|Bez odstępnego
|Jani Atanasov
|AE Larisa
|Bez odstępnego
|Andreas Skovgaard
|Bryne FK
|Bez odstępnego
|Arttu Hoskonen
|Stockport County
|Bez odstępnego
|Patryk Sokołowski
|Śląsk Wrocław
|Bez odstępnego
|Patryk Janasik
|Polonia Warszawa
|Bez odstępnego
|Fabian Bzdyl
|MSK Żylina
|Kwota odstępnego nieznana
|Mick van Buren
|Hradec Kralove
|Kwota odstępnego nieznana
|Kacper Smiglewski
|Puszcza Niepołomice
|Wypożyczenie
Cracovia trafiła z transferem Stojilkovica w dziesiątkę
Nie ma co ukrywać, że absolutnie najlepszym letnim transferem Cracovii jest sprowadzenie do zespołu Filipa Stojilkovica. Środkowy napastnik rodem ze Szwajcarii do tej pory zdobył w barwach Pasów siedem goli i zanotował trzy asysty. Przede wszystkim jednak początek sezonu w jego wykonaniu był bardzo dobry i zaczęto nawet mówić o szybkim ruchu do zagranicznej ligi. Końcówka rundy była jednak w jego wykonaniu słabsza. Poza transferem 25-latek należy zwrócić także uwagę na powrót Mateusza Klicha do zespołu i jego bardzo dobrą grę w drugiej linii, gdzie wciąż – pomimo wieku – jest czołową postacią.
Cracovia pogłoski transferowe
Przede wszystkim Cracovia już zaczęła działać na rynku transferowym, bowiem w barwach Pasów na dłużej pozostaje Mauro Perković. Skrzydłowy Pasów został wykupiony przez klub za około milion euro z chorwackiego Dinama Zagrzeb. Poza tym jednak z pewnością można spodziewać się jeszcze jakiś ruchów do klubu, bowiem walka o relację celu, a więc awansu do eliminacji europejskich pucharów, zapowiada się pasjonująco.