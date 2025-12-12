Cracovia tym transferem rozbiła bank. Zimą będzie podobnie?!

Cracovia w tym sezonie radzi sobie przyzwoicie, a może i nawet lepiej niż tylko przyzwoicie. Niemniej letnie transfery Pasów miały lepsze oraz gorsze momenty, przede wszystkim jednak Filip Stojilković stanął na wysokości zadania.

Cracovia – transfery w trakcie letniego okna 2025

Cracovia w tym sezonie radzi sobie dość dobrze i z całą pewnością trzeba przyznać, że spora w tym zasługa tego, co działo się w klubie latem. To właśnie wówczas dobre ruchy transferowe zadecydowały o tym, że wejście w sezon Pasy miały prawdopodobnie najlepsze od lat i bardzo szybko zaczęto mówić o walce najwyższe miejsca w tabeli, a przecież pamiętamy, że Kamil Kosowski zająknął się nawet o mistrzostwie Polski. Poza transferami w przerwie pomiędzy sezonami dokonano także zmiany trenera, którym został Luka Elsner i zdaje się, że ten „transfer” należy uznać obok Filipa Stojilkovica za jeden z najlepszych.

Cracovia – transfery przychodzące (dane: Transfermarkt)

Imię i nazwisko Poprzedni klub Koszt transferu Brahim Traore SM Caen 500 tysięcy euro Gabriel Charpentier Parma Bez odstępnego Kahveh Zahiroleslam VV St. Truiden Bez odstępnego Mateusz Klich Atlanta United Bez odstępnego Dominik Piła Lechia Gdańsk Bez odstępnego Bosko Sutalo Standard Liege Wypożyczenie Dijon Kameri RB Salzburg Kwota odstępnego nieznana Mateusz Praszelik Hellas Verona Kwota odstępnego nieznana Mateusz Skoczylas AC Milan Kwota odstępnego nieznana Konrad Cymerys Siarka Tarnobrzeg Kwota odstępnego nieznana Milan Aleksic AFC Sunderland Wypożyczenie Filip Stojilković SV Darmstadt 98 500 tysięcy euro

Cracovia – transfery wychodzące (dane: Transfermarkt)

Imię i nazwisko Nowy klub Koszt transferu Filip Rózga Sturm Graz 2 miliony euro Virgil Ghita Hannover 96 700 tysięcy euro Benjamin Kallman Hannover 96 Bez odstępnego Jani Atanasov AE Larisa Bez odstępnego Andreas Skovgaard Bryne FK Bez odstępnego Arttu Hoskonen Stockport County Bez odstępnego Patryk Sokołowski Śląsk Wrocław Bez odstępnego Patryk Janasik Polonia Warszawa Bez odstępnego Fabian Bzdyl MSK Żylina Kwota odstępnego nieznana Mick van Buren Hradec Kralove Kwota odstępnego nieznana Kacper Smiglewski Puszcza Niepołomice Wypożyczenie

Cracovia trafiła z transferem Stojilkovica w dziesiątkę

Nie ma co ukrywać, że absolutnie najlepszym letnim transferem Cracovii jest sprowadzenie do zespołu Filipa Stojilkovica. Środkowy napastnik rodem ze Szwajcarii do tej pory zdobył w barwach Pasów siedem goli i zanotował trzy asysty. Przede wszystkim jednak początek sezonu w jego wykonaniu był bardzo dobry i zaczęto nawet mówić o szybkim ruchu do zagranicznej ligi. Końcówka rundy była jednak w jego wykonaniu słabsza. Poza transferem 25-latek należy zwrócić także uwagę na powrót Mateusza Klicha do zespołu i jego bardzo dobrą grę w drugiej linii, gdzie wciąż – pomimo wieku – jest czołową postacią.

Cracovia pogłoski transferowe

Przede wszystkim Cracovia już zaczęła działać na rynku transferowym, bowiem w barwach Pasów na dłużej pozostaje Mauro Perković. Skrzydłowy Pasów został wykupiony przez klub za około milion euro z chorwackiego Dinama Zagrzeb. Poza tym jednak z pewnością można spodziewać się jeszcze jakiś ruchów do klubu, bowiem walka o relację celu, a więc awansu do eliminacji europejskich pucharów, zapowiada się pasjonująco.