Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Dawid Kroczek

Cracovia kupiła napastnika. To były gracz Sparty Praga

Cracovia bardzo dobrze radziła sobie w rundzie jesiennej tego sezonu. Piłkarze Dawida Kroczka byli jedną z rewelacji pierwszej części sezonu i słusznie byli przez wielu wskazywani jako ci, którzy na wiosnę mogą namieszać i zakręcić się w okolicach miejsc premiowanych grą w eliminacjach europejskich pucharów.

Niemniej początek rundy jesiennej nie jest w ich wykonaniu najlepszy. Do tej pory Pasy zdobyły w 2025 roku tylko trzy punkty remisując z Rakowem, Widzewem oraz ostatnio z Koroną Kielce. Aby nieco przełamać niemoc i wzmocnić siłę ataku do klubu sprowadzono teraz nowego napastnika. Cracovia na swojej stronie internetowej oficjalnie poinformowała, że nowym graczem zespołu został Minchev.

WIDEO: Boniek: łatwo jest wydawać pieniądze innych

23-letni napastnik to 22-krotny reprezentant Bułgarii, który ostatnio związany był z Caykur Rizespor, skąd trafił do Polski na zasadzie transferu definitywnego, podpisując z Pasami kontrakt ważny do 30 czerwca 2028 roku. W obecnym sezonie rozegrał on siedem spotkań, ale nie trafił do siatki. W przeszłości reprezentował on barwy Cherno More Varna oraz Sparty Praga, gdzie rozegrał prawie 100 spotkań i zdobył 13 goli. Serwis “Transfermarkt” wycenia Bułgara na 1,6 miliona euro.

