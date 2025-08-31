Legia znowu bez wygranej. Efektowny rajd Stojilkovicia [WIDEO]

22:10, 31. sierpnia 2025
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Goal.pl

Cracovia - Legia Warszawa to spotkanie 7. kolejki PKO BP Ekstraklasy. W pierwszej połowie Filip Stojilković popisał się efektownym rajdem. Akcja Szwajcara była ozdobą meczu

Filip Stojiljković (Cracovia - Legia Warszawa)
Mateusz Sobczak/ PressFocus Na zdjęciu: Filip Stojiljković (Cracovia - Legia Warszawa)

Cracovia – Legia: Wojskowi odpowiedzieli tylko raz

Pierwsza bramka pojedynku CracoviaLegia Warszawa padła w 24. minucie. Filip Stojilković otrzymał świetne podanie od Amira Al-Ammariego i ruszył w pole karne. Szwajcar poradził sobie z obrońcami, wpadł w szesnastkę i podciął piłkę nad interweniującym Kacprem Tobiaszem, w ten sposób dając prowadzenie Pasom.

Wojskowi odpowiedzieli już po zmianie stron. Mileta Rajović znalazł się w odpowiednim miejscu i czasie – Duńczyk celną główką dobił próbę Migouela Alfareli, z którą poradził sobie Sebastian Madejski. Golkiper gospodarzy już nie był w stanie zareagować przy strzale 26-latka.

Cracovia wróciła na prowadzenie w 66. minucie. Mikkel Maigaard posłał celną wrzutkę z narożnika boiska, a Mauro Perković uderzeniem głową zaskoczył Tobiasza. Dla Chorwata była to druga bramka w sezonie.

Pasy utrzymały korzystny wynik i sięgnęły po zwycięstwo. Podopieczni Luki Elsnera z dorobkiem 14 punktów plasują się na 2. lokacie. Natomiast Legia ma na koncie siedem oczek i jest dwunasta.

Cracovia – Legia Warszawa 2:1 (1:0)

Stojilković 24′, Perković 66′ – Rajović 46′

