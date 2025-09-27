Cracovia - Górnik Zabrze to ostatnie sobotnie spotkanie 10. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Do przerwy nie oglądaliśmy goli, natomiast po zmianie stron padły dwie bramki.

Michał Kędzierski/ PressFocus Na zdjęciu: Cracovia - Górnik Zabrze

Cracovia – Górnik: dwa „wielkie” momenty w hicie

Absolutny hit kolejki, lider kontra wicelider – tak zapowiadano sobotni mecz Cracovia – Górnik Zabrze. Spotkanie, które miało obfitować w emocje już od pierwszego gwizdka, do przerwy mocno rozczarowało. Zero goli, jeden celny strzał, który został oddany przez Mikkela Maigaarda… po kilkudziesięciu sekundach od rozpoczęcia rywalizacji w Krakowie.

Na fajerwerki musieliśmy poczekać do 50. minuty. Erik Janża w znakomitej sytuacji oddał strzał z powietrza i trafił w poprzeczkę. Goście mieli okazję na gola, jednak zabrakło kilku centymetrów. W 73. minucie już niczego nie zabrakło i zabrzanie cieszyli się z gola. Ousmane Sow zgrał do Sondre Lisetha, a ten uderzeniem bez przyjęcia pokonał Sebastiana Madejskiego. Norweg zdobył czwartą bramkę w tym sezonie.

Górnicy kontrolowali przebieg boiskowych wydarzeń i umiejętnie utrudniali Pasom konstruowanie akcji ofensywnych. Defensywa ekipy Michala Gasparika skutecznie powstrzymywała jedną z gwiazd Ekstraklasy, a więc Filipa Stojilkovicia. Jednak duetu Dijon Kameri – Kahveh Zahiroleslam już nie udało jej się zastopować. W 89. minucie pierwszy z nich świetnie dogrywał spod linii końcowej, a drugi strzałem z powietrza zaskoczył Marcela Łubika.

Mecz w Krakowie zakończył się remisem 1:1. Górnik powiększył swój dorobek do 19 punktów i nadal prowadzi w ligowej tabeli. Cracovia z 18 oczkami wróciła na pozycję lidera.

Cracovia – Górnik Zabrze 1:1 (0:0)

Zahiroleslam 89′ – Liseth 73′