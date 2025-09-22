Cracovia dostała już ofertę za Stojilkovicia! Prezes ujawnił decyzję

Cracovia fenomenalnie prezentuje się na początku tego sezonu. W znakomitej formie jest m.in. napastnik, Filip Stojilković, za którego klub otrzymał już ofertę, o czym poinformował prezes Pasów w rozmowie z "Kanałem Sportowym".

Konrad Swierad/Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Cracovii

Cracovia otrzymała już ofertę za Stojilkovicia

Cracovia na początku tego sezonu prezentuje się znakomicie. Właściwie można powiedzieć, że Pasy są objawieniem pierwszych kilku kolejek i zasłużenie zajmują drugie miejsce w stawce. Przede wszystkim w grze zespołu spod Wawelu może imponować skuteczność. Latem bowiem postawiono na wiele nowych twarzy i wydawało się, że sporo wody w Wiśle upłynie, zanim zacznie to dobrze funkcjonować.

Jest jednak inaczej i Cracovia realnie może myśleć o grze w eliminacjach europejskich pucharów. Szczególnie jednak w dobrej formie jest Filip Stojilković, który być może okazuje się aktualnie najlepszym transferem w całej PKO Ekstraklasie. Napastnik zdobył już sześć goli i zanotował dwie asysty. Z tego też powodu do Cracovii spłynęła już oferta za Szwajcara, o czym poinformował sam prezes Mateusz Dróżdż w rozmowie z „Kanałem Sportowym”.

– Wpłynęła do klubu oferta za Stojilkovicia. Wpływają też zapytania o innych zawodników. Pewnie gdybyśmy rozpoczęli rozmowy w sprawie drugiego zawodnika i powiedzieli, że taki transfer jest możliwy, to do budżetu wpłynęłoby może około 10 milionów euro, co byłoby dla nas mocnym zastrzykiem. Mamy jednak jasny cel, a nasza sytuacja finansowa sprawia, że możemy skupić się wyłącznie na realizacji tego celu, który sobie założyliśmy przed sezonem i cieszyć się grą Filipa czy Ajdina Hasicia w Cracovii. To nie czas, aby oni odchodzili i to nie czas, aby ryzykować – powiedział prezes Cracovii.

