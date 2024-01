fot. Imago / Łukasz Sobala / PressFocus Na zdjęciu: Seweryn Siemianowski

Ruch Chorzów wciąż czeka na konkretne informacje dotyczące budowy nowego stadionu

W rozmowie z Radiem Piekary o ewentualnym nowym domu dla Niebieskich wypowiedział się prezes 14-krotnego mistrza Polski Seweryn Siemianowski

Sternik śląskiego klubu wciąż wierzy w pozytywne zakończenie sprawy

Seweryn Siemianowski o nowym stadionie dla Ruchu

Ruch Chorzów to jeden z ostatnich polskich klubów z dużymi tradycjami, który nie doczekał się jeszcze areny na miarę swojej historii i tradycji. Wydawało się, że w minionym roku po konkretnych deklaracjach przedstawicieli polskiego rządu Niebiescy niebawem będą mogli pochwalić się swoim stadionem z prawdziwego zdarzenia. Na dzisiaj jednak nic nie jest w tej sprawie przesądzone. Optymizm u kibiców w tej sprawie z kolei gaśnie. Na temat ewentualnej budowy nowego stadionu dla Ruchu w rozmowie z Radkiem Piekary wypowiedział się prezes Niebieskich. Jego zdaniem cały czas możliwe jest powstanie nowej areny przy Cichej 6.

– Wierzę, że po wnikliwej analizie będzie to inaczej wyglądało. Wszystko zostało złożone tak, jak powinno. W ciągu kilku dni mają odbyć się spotkania z nowym ministrem sportu i turystyki. Władze Chorzowa mają odbyć spotkanie z ministrem i wszystko powinno rozstrzygnąć się w ciągu najbliższych dni lub tygodni – mówił prezes Ruchu Chorzów – Seweryn Siemianowski.

– Nie wiem, gdzie prawda leży. Najważniejsze, aby ponad podziałami działać. Dopóki nie ma jeszcze oficjalnie negatywnej decyzji, trzeba wierzyć, że wszystko ułoży się według scenariusza, który miał być. Tak naprawdę przy tej sprawie wszyscy będą mogli się ogrzać. To nie tylko sprawa samego stadionu Ruchu, ale też Górnika Zabrze i Rakowa Częstochowa – przekazał przedstawiciel klubu z Chorzowa.

Były minister sportu i turystyki Kamil Bortniczuk zarzeka się, że pieniądze na budowę nowej areny dla Niebieskich są zarezerwowane w budżecie. Prezes Ruchu odniósł się do słów polityka, które padły w rozmowie z Kanałem Sportowym.

– Również nie siedzę w kasie ministerstwa, ale z tego, co przekazywał minister Bortniczuk w Kanale Sportowym, gdy zwiększył się budżet z miliarda do czterech miliardów złotych, to nasza inwestycja, gdzie dofinansowanie w wysokości 100 milionów złotych miałoby zostać rozłożone na trzy lata, nie nadszarpnęłoby go. Kwestia tylko czy to są pieniądze realne, czy nie – mówił Siemianowski.