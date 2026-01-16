Co dalej z transferami Pogoni Szczecin?! Haditaghi komentuje

23:03, 16. stycznia 2026
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  X

"Zakończyliśmy wszystkie działania transferowe" - napisał w mediach społecznościowych Alex Haditaghi. Pogoń Szczecin zimą dokonała konkretnych ruchów.

Alex Haditaghi
PressFocus Na zdjęciu: Alex Haditaghi

Pogoń zakończyła zimowe transfery

Pogoń Szczecin w tym sezonie PKO Ekstraklasy rozczarowuje, a w ostatnim czasie sporo działo się także wokół klubu w sprawach innych, niż tylko sportowe. Niemniej trzeba przyznać wprost, że pomimo tego, że sam Alex Haditaghi bywa postacią kontrowersyjną, a większość jego komentarzy jest szeroko komentowana, to zimowe okienko transferowe w wykonaniu Portowców wyszło świetnie.

Wyszło, bowiem sam właściciel klubu potwierdził – naturalnie w charakterystyczny sposób: na platformie X – że Pogoń zakończyła wszystkie transfery tej zimy. Dla wielu to mimo wszystko zaskoczenie, bowiem kibice oczekiwali m.in. sprowadzenia nowego gracza na środek obrony.

Zakończyliśmy wszystkie działania transferowe i podjęliśmy decyzje dotyczące składu. Nie przewidujemy ani nie planujemy dodawać ani usuwać żadnych zawodników. Jesteśmy pewni tej grupy, działamy wewnętrznie, jesteśmy w pełni zaangażowani i ufamy zawodnikom, których mamy […]. Chyba że coś nadzwyczajnego spadnie nam z nieba – napisał Alex Haditaghi w swoich mediach społecznościowych.

Pogoń Szczecin w tym okienku sprowadziła Karola Angielskiego oraz Patryka Dziczka, choć on dołączy do klubu latem. Dzisiaj z kolei ogłoszono transfer 58-krotnego reprezentanta USA; umowę podpisał bowiem Kellyn Acosta. Z pewnością bardzo ważnym ruchem było także przedłużenie kontraktu z Kamilem Grosickim. Trudno jednak wyrokować, czy to wszystko wystarczy do włączenia się do walki o puchary.

