Kulesza reaguje na skandaliczny transparent. „Nie ma zgody na prowokacje”

Raków Częstochowa awansował do 4. rundy eliminacji Ligi Konferencji, ale po meczu wybuchł skandal. Kibice Maccabi Hajfa wywiesili prowokacyjny transparent, którego treść wywołała oburzenie w Polsce.

PressFocus Na zdjęciu: Transparent kibiców Maccabi Hajfa

Cezary Kulesza: nie ma zgody na prowokacje i fałszowanie historii

Raków Częstochowa pokonał Maccabi Hajfa (2:0) w rewanżowym meczu 3. rundy eliminacji Ligi Konferencji. Bramki dla wicemistrzów Polski zdobyli Peter Barath oraz Lamine Diaby-Fadiga, który skutecznie wykorzystał rzut karny. Spotkanie rozegrano w węgierskim Debreczynie, gdzie izraelski klub rozgrywa swoje mecze w europejskich pucharach.

Drużyna Marka Papszuna odrobiła straty z pierwszego spotkania, przegranego (0:1) pod Jasną Górą, i dzięki lepszemu bilansowi bramek awansowała do 4. rundy eliminacji. W decydującym starciu o fazę ligową Raków zmierzy się z bułgarską Ardą Kyrdżali.

Radość z awansu została jednak przyćmiona przez incydent, do którego doszło na trybunach. W sektorze zajmowanym przez kibiców Maccabi Hajfa wywieszono transparent z napisem „Murderers since 1939” („Mordercy od 1939 roku”). Treść transparentu uderzała w Polaków, stanowiąc rażące zakłamanie historii i wywołując oburzenie opinii publicznej w Polsce.

– Nie ma zgody na prowokacje i fałszowanie historii. Pilnie wystąpimy do UEFA o zajęcie stanowiska i wyciągnięcie konsekwencji za skandaliczny transparent i oburzające zachowania na trybunach w czasie meczu Maccabi – Raków – napisał prezes PZPN Cezary Kulesza. Jego słowa sugerują, że sprawa będzie miała ciąg dalszy, a polska federacja oczekuje zdecydowanej reakcji od UEFA.