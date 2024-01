IMAGO / Marcin Bulanda / PressFocus / Newspix.pl Na zdjęciu: Xavier Dziekoński

Xavier Dziekoński doznał kontuzji twarzoczaszki w sparingu

Bramkarz Korony Kielce opuścił zgrupowanie i wrócił już do Polski

W ojczyźnie przejdzie rehabilitację, która potrwa 4 tygodnie

Xavier Dziekoński wypada z gry na cztery tygodnie

Korona Kielce przed rundą wiosenną Ekstraklasy przebywa na obozie w Turcji, gdzie ostatnio mierzyła się w towarzyskim meczu z austriackim Sturmem Graz. Spotkanie zakończyło się bezbramkowym remisem, a golkiper Żółto-Czerwonych – Xavier Dziekoński – niestety nabawił się kontuzji.

20-latek doznał urazu twarzoczaszki, a to oznacza około 4 tygodni przerwy w treningach. Młodzieżowy reprezentant kraju wrócił do Polski, gdzie pod okiem klubowych lekarzy będzie dochodził do pełni sił.

– Xavier Dziekoński jest już w Polsce i przeszedł dziś serię badań w związku z urazem twarzoczaszki, którego doznał w środowym sparingu ze Sturmem Graz. Czeka go około 4 tygodni przerwy. Bramkarz Żółto-Czerwonych będzie w tym czasie pod stałą obserwacją lekarzy, którzy podejmą ostateczną decyzję co do dokładnej daty powrotu do treningów naszego zawodnika. Xavier, trzymamy kciuki za Twój szybki i bezproblemowy powrót do zdrowia – podała Korona Kielce w mediach społecznościowym.