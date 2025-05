Brak porozumienia. Pomocnik odchodzi z Rakowa

Raków Częstochowa nie osiągnął porozumienia z Ferencvárosi TC, co oznacza, że Péter Baráth kończy swoją przygodę w Ekstraklasie. Węgier wraca do ojczyzny.

Raków żegna Węgra

Przed kolejnym sezonem i walką w eliminacjach do europejskich pucharów Raków Częstochowa kontynuuje przebudowę kadry. Z klubu odeszli już Matej Rodin, Milan Rundić i Ben Lederman. To nie koniec pożegnań. Wicemistrzowie Polski ogłosili, że Péter Baráth nie będzie kontynuował kariery w ich szeregach.

– Péter Baráth po 1,5 roku gry w czerwono-niebieskich barwach odchodzi z Rakowa Częstochowa. Kluby nie doszły do porozumienia, co do kwoty transferu definitywnego, dlatego węgierski pomocnik powróci z wypożyczenia do Ferencvárosi TC – czytamy w oficjalnym komunikacie.

Dwukrotny reprezentant Węgier przeniósł się do Częstochowy w styczniu 2024 roku. Od tej pory rozegrał łącznie 37 spotkań w barwach Medalików. Jego dorobek ofensywny to dwa gole i dwie asysty. 23-latek trafił do siatki w tegorocznych meczach z Piastem Gliwice i Stalą Mielec.

Baráth nie był pierwszym wyborem Marka Papszuna, ale mógł liczyć na regularną grę. Pomocnik meldował się na murawie w każdym z dziewięciu ostatnich meczów sezonu.