Boruc z poruszającymi słowami. Powiedział o trudach po karierze

Artur Boruc przez lata uchodził za jednego z najlepszych i najbardziej charakternych reprezentantów Polski. Dziś w rozmowie z "WP Sportowe Fakty" powiedział o problemach po zakończeniu kariery.

box to box pictures/Alamy Na zdjęciu: Artur Boruc

Poruszające słowa Boruca o życiu po karierze

Artur Boruc to bez cienia wątpliwości jeden z najlepszych bramkarzy reprezentacji Polski w XXI wieku, a być może w całej historii. Przez lata strzegł on bramki Biało-Czerwonych, podtrzymując nadzieję kibiców na sukcesy, a warto pamiętać, że szczególnie dotyczyło to czasów, gdy awans na duży turniej był już wielkim sukcesem. Kibice z pewnością zapamiętali go z pamiętnego turnieju w Niemczach w 2006 roku, gdzie wielokrotnie ratował zespół przed kompromitacją.

Również na karierę klubową popularny „Artek” nie mógł narzekać, bowiem przez lata gry na Zachodzie wyrobił sobie dobrą renomę, szczególnie na Wyspach Brytyjskich. Jego pobyt w Glasgow i gra dla Celticu zapamiętana jest przez kibiców do dzisiaj. Przede wszystkim jednak Boruc wyróżniał się zawsze ogromnym charakterem i wolą walki. Niewyparzony język za pewne kilka razy mu przeszkodził, ale za to dał się zapamiętać fanom. Dlatego też tak bardzo poruszające są słowa z wywiadu dla „WP Sportowe Fakty”, w którym bramkarz mówi o trudnościach w życiu po karierze.

– Myślałem, że po piłce będzie sielanka. Tymczasem byłem lekko przyduszony przez życie i sam jestem sobie winien. Mam na myśli to, czym się zajmowałem, czyli brak zajęć. Było to obciążające dla mojej głowy. Mogę powiedzieć, że pojawiła się mała depresja – powiedział Boruc, który karierę zakończył w 2022 roku w rozmowie z „WP”.

– Jeśli nie masz na siebie pomysłu, a ja takiego nie miałem, to jest problem. Myślałem, że najpierw sobie odpocznę, pół roku posiedzę w domu, brzydko mówiąc: będę sobie „pierdział w stołek” i będzie fajnie. Troszkę jednak przestrzeliłem – dodał.

Zobacz także: Co z powrotem Yeboaha do Wisły? Oto największe przeszkody [NOWE INFORMACJE]