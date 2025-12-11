Bjelica mógł wrócić do Ekstraklasy. Zdradził, jak potraktowała go Legia

Nenad Bjelica jakiś czas temu był wymieniany w gronie kandydatów do pracy w Legii Warszawa. Chorwat prowadził rozmowy z klubem, ale finalnie do porozumienia nie doszło. W rozmowie z serwisem Germanijak.hr zdradził, jak potraktował go stołeczny klub.

Pixsell / Alamy Na zdjęciu: Nenad Bjelica

Bjelica mógł zostać trenerem Legii Warszawa, ale klub urwał kontakt

Legia Warszawa pod koniec października podjęła decyzję o zmianie trenera. Edward Iordanescu pożegnał się z klubem, a tymczasowo obowiązki przejął Inaki Astiz. Proces poszukiwania nowego szkoleniowca trwa do dziś, ponieważ Wojskowi wciąż nie ogłosili, kto poprowadzi drużynę. Nieoficjalnie wiadomo, że ma to być Marek Papszun, który przejmie zespół po rundzie jesiennej.

Zanim jednak rozpoczęto rozmowy z Papszunem w grę wchodzili również inni trenerzy. Głośno było m.in. o powrocie do Ekstraklasy byłego trenera Lecha Poznań – Nenada Bjelicy. Chorwat w rozmowie z serwisem Germanijak.hr zdradził, że prowadził rozmowy z Legią. Natomiast z dnia na dzień kontakt ze strony polskiego klubu się urwał, przez co temat pracy w Ekstraklasie upadł.

– Czy możemy powiedzieć, że to było całkiem konkretne, kiedy klub do ciebie dzwoni, rozmawiacie, a potem już się nie odzywają? Tak było z Legią. Miałem też kilka opcji w Turcji i Rosji, ale albo nie chciałem tam iść, albo mnie to nie interesowało. Rozmowy czy zapytania są zawsze, ale na razie nie ma nic pewnego. Nie ma pośpiechu – powiedział Nenad Bjelica w rozmowie z serwisem Germanijak.hr.

Bjelica pracował w Ekstraklasie jako trener Lecha Poznań w latach 2016-2018. Z Kolejorzem nie zdobył żadnego trofeum, ale dotarł do finału Pucharu Polski oraz dwa razy zajął 3. miejsce w Ekstraklasie. Później pracował m.in. w NK Osijek, Dinamo Zagrzeb czy Unionie Berlin.