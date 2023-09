Bartosz Slisz: od ponad roku jestem w topowej formie, liczę na szansę

IMAGO / ZUMA Wire / Mikolaj Barbanell Na zdjęciu: Bartosz Slisz

Bartosz Slisz w obecnym sezonie jest w topowej formie

Pomocnik jest fundamentalną postacią Legii Warszawa

Teraz mówi o ewentualnym odejściu w następnym okienku transferowym

Nowa szóstka w kadrze?

Bartosz Slisz w ostatnich miesiącach stał się niezwykle ważną postacią Legii Warszawa. Były gracz Zagłębia Lubin z pomocnika, który niczym szczególnym się nie wyróżniał, stał się jednym z najlepszych w lidze. Do tego 24-latek coraz częściej dostaje powołania do reprezentacji Polski. To powoduje, że mówi się o ewentualnym odejściu z zespołu wicemistrzów Polski w najbliższym czasie.

– Okienko transferowe się niedawno zamknęło i na ten moment do zimy zostaję w Legii, a co będzie dalej – zobaczymy. Mamy swoje cele i to jest najważniejsze. Czuję się w tej drużynie naprawdę dobrze i możemy osiągnąć bardzo dużo – powiedział Slisz w rozmowie z “Super Expressem”.

– Wydaje mi się, że od ponad roku jestem w topowej formie. Jest ona stabilna w każdym meczu i to dla mnie najważniejsze. Nie mnie decydować o powołaniach do kadry. Wiadomo, że zaczyna się nowe rozdanie, jest nowy selekcjoner, który ma swoją wizję. Ja robię swoje w klubie. Mam nadzieję, że powołanie dostanę i wykorzystam swoją szansę – dodał.

Czytaj więcej: Lech z nawiązką odrobił straty w hicie, piękne gole przy Bułgarskiej [WIDEO]