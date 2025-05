Jan Bednarek, który przynajmniej do końca sezonu pozostanie zawodnikiem Southampton, będzie współpracował z nowym trenerem. To były szkoleniowiec Lens.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Jan Bednarek

Bednarek trafił pod skrzydła byłego szkoleniowca Frankowskiego

Southampton i Premier League – ta przygoda trwała zaledwie rok. Święci zamykają tabelę i po jedynym sezonie wracają do Championship. W 37 meczach ekipa z St. Mary’s Stadium zdołała wywalczyć tylko 12 oczek i nic nie wskazuje na to, by w pojedynku z Arenalem zdołała powiększyć swój dorobek. Jan Bednarek po raz kolejny w swojej karierze żegna się z angielską elitą.

Jeżeli reprezentant Polski nie opuści Southampton w letnim okienku, o awans do Premier League powalczy pod wodzą nowego szkoleniowca. Święci ogłosili, że zadanie powrotu na szczyt powierzono zaledwie 32-letniemu trenerowi. To Will Still, a więc jeden z najbardziej obiecujących menedżerów młodego pokolenia. Podpisał on trzyletni kontrakt.

We're delighted to announce the appointment of Will Still on a three-year contract 😇 — Southampton FC (@SouthamptonFC) May 25, 2025

Anglik urodzony w Belgii w tym sezonie pracował w RC Lens, gdzie pod jego okiem trenował między innymi Przemysław Frankowski. Ekipa ze Stade Félix-Bollaert zakończyła zmagania w Ligue 1 na 8. lokacie. W CV już byłego szkoleniowca Les Artésiens znajduje się także półtoraroczna przygoda za sterami Stade Reims – w sezonie 2023/24 zespół ze Stade Auguste Delaune uplasował się na 9. miejscu we francuskiej elicie.