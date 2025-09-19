Gerrard typowany na trenera znanej drużyny. To klub gwiazd Hollywood

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Steven Gerrard

Wrexham AFC zatrudni Stevena Gerrarda?

Wrexham AFC, zarządzany przez hollywoodzkie gwiazdy Ryana Reynoldsa oraz Roba McElhenneya, w ostatnich latach dokonał czegoś, co wielu uważało za niemożliwe – trzy razy z rzędu wywalczył awans, by w obecnym sezonie rywalizować na poziomie drugiej ligi angielskiej – Championship. Historia walijskiego klubu rozpaliła wyobraźnię kibiców na całym świecie, ale wejście na zaplecze Premier League nie przebiega tak, jak wyobrażali to sobie właściciele oraz fani. Po kilku kolejkach Wrexham ma na swoim koncie zaledwie 4 punkty i plasuje się tuż nad strefą spadkową – dokładnie na 21. miejscu w tabeli.

Słaby początek kampanii sprawił, że pojawiły się spekulacje dotyczące przyszłości obecnego trenera – Phila Parkinsona. 57-letni Anglik może stracić posadę, jeśli jego zespół szybko nie poprawi wyników i nie zacznie regularnie punktować. Według doniesień dziennika „The Sun” jednym z głównych kandydatów do przejęcia sterów nad walijską drużyną ma być Steven Gerrard. Legenda Liverpoolu znajduje się na liście potencjalnych następców Parkinsona, a zatrudnienie 45-latka byłoby dla beniaminka Championship nie tylko wzmocnieniem sportowym, ale również kolejnym zastrzykiem marketingowym.

Steven Gerrard ma już za sobą kilka lat doświadczenia trenerskiego. 45-letni szkoleniowiec od lipca 2023 do stycznia 2025 roku prowadził saudyjski Al-Ettifaq, a wcześniej pracował w Premier League, gdzie przez kilkanaście miesięcy odpowiadał za wyniki Aston Villi. Największy sukces odniósł jednak w Szkocji – w sezonie 2020/2021 poprowadził Glasgow Rangers do mistrzostwa kraju, przerywając wieloletnią dominację Celticu. Gerrard, będący jednym z najbardziej rozpoznawalnych angielskich piłkarzy XXI wieku, mógłby nadać projektowi Wrexham nową dynamikę oraz wnieść do walijskiej drużyny świeże spojrzenie.