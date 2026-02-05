Leicester City w fatalnej sytuacji
Sensacyjni mistrzowie Anglii z sezonu 2015/16 od dłuższego czasu balansują na granicy Premier League i Championship. Aktualnie Leicester City rywalizuje na zapleczu krajowej elity i nie radzi sobie najlepiej. Sytuacja Lisów właśnie stała się jeszcze trudniejsza.
– Niezależna komisja zaleciła natychmiastowe odjęcie sześciu punktów klubowi Leicester City FC w rozgrywkach Championship, stwierdzając naruszenie zasad dotyczących zysków i stabilności finansowej (P&S Rules) obowiązujących w sezonie 2023/24 – czytamy w oficjalnym komunikacie Premier League.
Odpowiedź Leicester nie jest zaskakując. – Klub z rozczarowaniem przyjmuje decyzję Niezależnej Komisji i wykorzysta dostępny czas na rozważenie dalszych kroków. (…) Obecnie analizujemy całą decyzję i rozważamy dostępne opcje. Pozostajemy zaangażowani w konstruktywne działania i zapewnienie, że wszelkie działania są sprawiedliwe, proporcjonalne i podejmowane w ramach odpowiednich procesów.
W zespole z King Power Stadium występuje Jakub Stolarczyk. Polak jest podstawowym golkiperem Lisów, które po odjęciu sześciu punktów mają na koncie tylko 32 oczka i zajmują 20. miejsce. Ich przewaga nad strefą spadkową to… wyłącznie lepszy bilans bramkowy niż West Bromwich Albion.