Media: Xabi Alonso zaskakuje! Nie dołączy do Realu Madryt

fot. dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Xabi Alonso zostanie w Niemczech

Przyszłość Xabiego Alonso ponownie jest tematem medialnych spekulacji. Po osiągnięciu historycznego sukcesu z Bayerem Leverkusen wydawało się, że jego odejście jest przesądzone. O Hiszpana walczyły trzy europejskie potęgi – Real Madryt, Liverpool oraz Bayern Monachium. Ostatecznie ten postanowił kontynuować przygodę w szeregach Aptekarzy. Nie zamierza spieszyć się z dołączeniem do klubu z czołówki, gdyż chce być odpowiednio przygotowany do pracy pod ogromną presją.

Liverpool i Bayern znaleźli nowych szkoleniowców, a na ławce Realu dalej zasiada Carlo Ancelotti. W Madrycie są przekonani, że Alonso to jego wymarzony następca. Nie brakowało sugestii, że już po tym sezonie uda się podmienić Włocha. Doszłoby wówczas do przedwczesnego rozwiązania kontraktu, który obowiązuje do połowy 2026 roku.

Alonso nie zamierza jednak opuszczać Bayeru w ciągu najbliższych miesięcy. “Bild” ujawnia, że ten podjął już decyzję w sprawie swojej przyszłości – zostaje w Bundeslidze, co powinien niebawem oficjalnie ogłosić. Świadczy o tym jego zachowanie, gdyż wspólnie z rodziną poszukuje w Niemczech nowego domu.

Nie oznacza to oczywiście, że Alonso definitywnie odrzucił Real. Umowa Ancelottiego, podobnie jak Hiszpana, obowiązuje do 2026 roku. Bayer Leverkusen postara się jeszcze, aby ją przedłużyć.

Alonso jest związany z Bayerem od października 2022 roku. Obecny sezon także jest dla niego udany. Na osiem kolejek przed końcem ligowych rozgrywek obrona mistrzowskiego tytułu dalej jest realna.