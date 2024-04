Zuma Press / Alamy Na zdjęciu: Leroy Sane

Bayern zaoferuje Leroyowi Sane długoterminowy kontrakt

Obecna umowa Leroya Sane z Bayernem Monachium obowiązuje tylko do 30 czerwca 2025 roku. Z tego powodu przyszłość prawoskrzydłowego stoi pod znakiem zapytania. Wszystko jednak wskazuje na to, że klub ze stolicy Bawarii zrobi wszystko, co w jego mocy, żeby zatrzymać 28-latka na Allianz Arenie. Nowe informacje na temat 59-krotnego reprezentanta Niemiec na łamach stacji “Sky Sports” przekazał Florian Plettenberg.

Według wspomnianego dziennikarza w ostatnich dniach odbyło się “tajne spotkanie” piłkarza z dyrektorem sportowym Bayernu Monachium – Maxem Eberlem. 33-krotny mistrz Bundesligi podobno jest gotowy zaproponować swojej gwieździe długoterminowy kontrakt, a sam zawodnik ponoć ma być otwarty na kontynuowanie współpracy. Jeśli strony ostatecznie nie doszłyby do porozumienia, to Leroy Sane po prostu trafi na listę transferową.

Bawarczycy nie mają bowiem zamiaru oddawać skrzydłowego za darmo. Dwudziestoośmiolatek z powodzeniem występuje w barwach monachijskiego giganta od lipca 2020 roku, kiedy to przeprowadził się do Bayernu za 49 milionów euro z Manchesteru City. Leroy Sane w aktualnym sezonie rozegrał 39 meczów, strzelił 9 bramek i zaliczył 13 asyst. Portal “Transfermarkt” wycenia go na 70 milionów euro.