Wirtz musi zdecydować. Taką ofertę przygotował Bayer

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Florian Wirtz

Wirtz otrzymał propozycję

Bayern Monachium i Manchester City – te dwa kluby prowadzą w wyścigu o pozyskanie jednej z największych gwiazd młodego pokolenia. Jednak Florian Wirtz nie zamierza spieszyć się z transferem, zwłaszcza że obecne porozumienie wygasa dopiero 30 czerwca 20027 roku. Bayer Leverkusen przygotował ofertę kontynuacji współpracy z 29-krotnym reprezentantem Niemiec.

Mistrzowie Bundesligi nie są chętni rozstawać się z kluczowym zawodnikiem, ale równocześnie zdają sobie sprawę z zainteresowania gigantów. Dlatego w nowej umowie chcą zawrzeć odpowiednia klauzulę, o czym informuje Florian Plettenberg. Wirtz ma związać się z Die Werkself kontraktem ważnym do 2028 roku, natomiast w lecie 2026 roku w życie wejdzie klauzula odstępnego.

Natomiast jeżeli Wirtz będzie chciał odejść już po tym sezonie, Bayer nie sprzeda go taniej niż za 120-130 milionów euro plus premie. Wydaje się, że zarówno Bayern, jak i City są w stanie zapłacić taką kwotę. Jednak Leverkusen wcale nie musi zgadzać się na rozmowy z Die Roten i The Citizens.

21-latek aktualnie przechodzi rehabilitację. Pomocnik nie został powołany na zgrupowanie reprezentacji Niemiec, ponieważ doznał urazu więzadła w prawej kostce i będzie wyłączony z gry przez kilka tygodni.