Kompany poznał swoją przyszłość. Bayern podjął kluczową decyzję

fot. dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Vincent Kompany

Kompany poznał decyzję. Może spokojnie pracować

Bayern Monachium w zeszłym roku miał olbrzymi problem ze znalezieniem nowego trenera. Wśród kandydatów wymieniano chociażby Juliana Nagelsmanna, Hansiego Flicka, Xabiego Alonso czy Roberto De Zerbiego. Każdy z nich odmówił, więc klub był nawet gotowy, aby zatrzymać Thomasa Tuchela, z którego wcześniej postanowiono zrezygnować. Ten również nie był zainteresowany dalszą pracą na Allianz Arena. Ostatecznie wybór padł na Vincenta Kompany’ego, który zakończył ubiegły sezon spadkiem z Premier League.

Postawiono przed Belgiem niezwykle trudne wyzwanie. Po ponad połowie sezonu można stwierdzić, że ten wybór się obronił, ponieważ Bayern jest liderem Bundesligi i najprawdopodobniej odzyska mistrzowski tytuł. Mimo tego, na Kompany’ego spada spora krytyka, która dotyczy naiwnej gry zespołu. Bawarczycy są nastawieni skrajnie ofensywnie, co skończyło się chociażby blamażem w rywalizacji z Barceloną. Dodatkowo, postawa w Lidze Mistrzów pozostawia wiele do życzenia. Rzutem na taśmę udało się wyeliminować Celtic i awansować do 1/8 finału.

Zarząd klubu miał w ostatnich dniach zadecydować o przyszłości Kompany’ego. Pod uwagę wzięto zarówno wszystkie atuty, jak i minusy dotychczasowej współpracy. “Bild” informuje, że Bayern dalej zamierza stawiać na utalentowanego szkoleniowca. Pozostanie on w Monachium niezależnie od wyniku dwumeczu z Bayerem Leverkusen w Lidze Mistrzów. Xabi Alonso do tej pory radził sobie lepiej w bezpośrednich starciach z byłym gwiazdorem Manchesteru City.