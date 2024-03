IMAGO / Sven Simon Na zdjęciu: Thomas Tuchel

Bayern Monachium ma powodu do zadowolenia po wygranej nad Mainz 8:1

Po końcowym gwizdku Thomasa Tuchela wystawił laurkę Harry’emu Kane’owi

Szkoleniowiec w samych superlatywach wypowiedział się o Angliku

Thomas Tuchel chwali Harry’ego Kane’a

Bayern Monachium w sobotę wrócił do zmagań ligowych. Mistrzowie Niemiec mierzyli się z FSV Mainz. Spotkanie było jednostronne, bowiem “Die Roten” odnieśli okazałe zwycięstwo nad rywalem aż 8:1. Jednym z najlepszych zawodników tego meczu był Harry Kane. Angielski napastnik bowiem popisał się hat-trickiem.

Po spotkaniu Thomas Tuchel w rozmowie z mediami chwalił swojego zawodnika. Szkoleniowiec Bayernu uważa, że 30-latek jest wzorem do naśladowania.

– Robi to co zawsze. Strzela bramki i jest wzorem do naśladowania. To topowy piłkarz. Trenowanie go jest zaszczytem. Udowadnia to każdego tygodnia, że decyzja o jego sprowadzeniu była właściwa – powiedział Thomas Tuchel cytowany przez serwis “dieroten.pl”.

