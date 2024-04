Thomas Mueller zareagował na porażkę z Borussią. “Jest problem”

fot. SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Thomas Mueller

Bayern Monachium zaliczył piątą porażkę w tej kampanii w trakcie minionego weekendu

Na temat przegranego spotkania z Borussią Dortmund wypowiedział się Thomas Mueller

Zawodnik Bawarczyków nie krył rozczarowania w związku z postawa jego drużyny

Thomas Mueller: Borussia Dortmund zasłużyła na zwycięstwo

Bayern Monachium ma dzisiaj już 13 punktów starty do pierwszego Bayeru Leverkusen w tabeli ligi niemieckiej. Strata Bawarczyków wzrosła po ostatniej przegranej z Borussią Dortmund (0:2) w ramach ligi niemieckiej. Po tym starciu swój komentarz wyraził jeden z graczy monachijskiej ekipy.

– Jesteśmy bardzo rozczarowani naszym występem. Reprezentacyjna przerwa nie wyszła nam na dobre – rzekł Thomas Mueller cytowany przez oficjalną stronę internetową Bayernu.

– Trochę bolało także to, że Bayer ponownie strzelił zwycięskiego gola w końcowych minutach, ale to nie jest usprawiedliwienie. Z naszą grą jest również problem. To nie była najlepsza piłka nożna w naszym wykonaniu i nie byliśmy wystarczająco skuteczni. W kluczowych momentach mogliśmy zdobyć bramkę – kontynuował Niemiec.

– Borussia Dortmund grała przyzwoicie przez 90 minut, ale nie zrobił nic nadzwyczajnego. Zasłużyli na zwycięstwo. Mieliśmy nadzieję, że ten dzień będzie impulsem do kolejnych meczów, jednak w pierwszej połowie zagraliśmy zbyt dziko i niewiele pokazaliśmy indywidualnie – przekonywał Mueller.

– Musimy wrócić do gry. Ten mecz nas rozczarował – zakończył zawodnik.

W następnej kolejce Bayern zmierzy się na wyjeździe z Heindeheim. Mecz odbędzie się 6 kwietnia o godzinie 15:30.

Czytaj więcej: Nagelsmann znów stanie za sterami giganta? Rozmowy trwają