Raul może przejąć znany klub. Jest na liście kandydatów

Bayer Leverkusen zatrudni Raula Gonzaleza?

Bayer Leverkusen niespodziewanie rozpoczął poszukiwania nowego szkoleniowca po tym, jak błyskawicznie rozstał się z Erikiem ten Hagiem. Holenderski trener spędził na BayArenie zaledwie miesiąc, prowadząc zespół w trzech spotkaniach – zanotował jedno zwycięstwo, jeden remis oraz jedną porażkę. Wyniki były średnie, jednak prawdziwym problemem okazały się nieporozumienia na linii szkoleniowiec-piłkarze oraz słabe relacje z zarządem. Władze niemieckiego klubu nie zamierzały ryzykować i zdecydowały się na bardzo szybkie zakończenie współpracy z 55-letnim menedżerem.

W związku z tym Bayer Leverkusen ruszył na rynek w poszukiwaniu nowego trenera. Według informacji podawanych przez hiszpańską gazetę „MARCA” jednym z głównych kandydatów jest Raul Gonzalez. 48-letni Hiszpan pozostaje obecnie bez pracy, dlatego mógłby objąć drużynę Aptekarzy praktycznie od zaraz. Dla legendarnego napastnika Realu Madryt praca w Bundeslidze byłaby zdecydowanie największym wyzwaniem w dotychczasowej karierze trenerskiej i okazją, by sprawdzić się na najwyższym europejskim poziomie. Czas pokaże, czy strony ostatecznie zwiążą się kontraktem.

Raul Gonzalez to żywa legenda zespołu Królewskich. Jako piłkarz zdobył z ekipą Los Blancos sześć mistrzostw La Ligi oraz trzykrotnie triumfował w Lidze Mistrzów. Jego przygoda z futbolem w roli zawodnika obejmowała także występy w Schalke 04 Gelsenkirchen, katarskim Al-Sadd czy amerykańskim New York Cosmos. W latach 2019-2025 prowadził rywalizujące na poziomie trzeciej ligi rezerwy Realu Madryt, a wcześniej zdobywał doświadczenie w pracy z tamtejszymi drużynami młodzieżowymi. Dla słynnego Hiszpana przejęcie Bayeru Leverkusen byłoby początkiem poważnej kariery trenerskiej.