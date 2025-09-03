Raul może przejąć znany klub. Jest na liście kandydatów

Bayer Leverkusen szuka nowego trenera po zwolnieniu Erika ten Haga. Jak podaje dziennik MARCA, na liście kandydatów znajduje się między innymi Raul Gonzalez.

Raul Gonzalez
ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Raul Gonzalez

Bayer Leverkusen zatrudni Raula Gonzaleza?

Bayer Leverkusen niespodziewanie rozpoczął poszukiwania nowego szkoleniowca po tym, jak błyskawicznie rozstał się z Erikiem ten Hagiem. Holenderski trener spędził na BayArenie zaledwie miesiąc, prowadząc zespół w trzech spotkaniach – zanotował jedno zwycięstwo, jeden remis oraz jedną porażkę. Wyniki były średnie, jednak prawdziwym problemem okazały się nieporozumienia na linii szkoleniowiec-piłkarze oraz słabe relacje z zarządem. Władze niemieckiego klubu nie zamierzały ryzykować i zdecydowały się na bardzo szybkie zakończenie współpracy z 55-letnim menedżerem.

W związku z tym Bayer Leverkusen ruszył na rynek w poszukiwaniu nowego trenera. Według informacji podawanych przez hiszpańską gazetę „MARCA” jednym z głównych kandydatów jest Raul Gonzalez. 48-letni Hiszpan pozostaje obecnie bez pracy, dlatego mógłby objąć drużynę Aptekarzy praktycznie od zaraz. Dla legendarnego napastnika Realu Madryt praca w Bundeslidze byłaby zdecydowanie największym wyzwaniem w dotychczasowej karierze trenerskiej i okazją, by sprawdzić się na najwyższym europejskim poziomie. Czas pokaże, czy strony ostatecznie zwiążą się kontraktem.

Raul Gonzalez to żywa legenda zespołu Królewskich. Jako piłkarz zdobył z ekipą Los Blancos sześć mistrzostw La Ligi oraz trzykrotnie triumfował w Lidze Mistrzów. Jego przygoda z futbolem w roli zawodnika obejmowała także występy w Schalke 04 Gelsenkirchen, katarskim Al-Sadd czy amerykańskim New York Cosmos. W latach 2019-2025 prowadził rywalizujące na poziomie trzeciej ligi rezerwy Realu Madryt, a wcześniej zdobywał doświadczenie w pracy z tamtejszymi drużynami młodzieżowymi. Dla słynnego Hiszpana przejęcie Bayeru Leverkusen byłoby początkiem poważnej kariery trenerskiej.