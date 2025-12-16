Potulski strzelił gola Bayernowi. Mówi o emocjach i grze w Bundeslidze

Kacper Potulski ma ostatni dobry okres i przede wszystkim zdobył gola w meczu z Bayernem Monachium. Teraz w rozmowie z "Kanałem Sportowym" powiedział o odczuciach i wyjeździe do Niemiec.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Kacper Potulski

Potulski mówi o grze w Bundeslidze

W reprezentacji Polski do lat 21 z całą pewnością jest cała masa niezwykle utalentowanych zawodników, którzy mają przed sobą przyszłość nie tylko w pierwszej kadrze, ale i pewnie w mocniejszych ligach Europy. Jednym z takich piłkarzy jest Kacper Potulski, który pomimo młodego wieku stawia pierwsze poważne kroki w niemieckiej Bundeslidze i trzeba powiedzieć, że radzi sobie dobrze.

Szczególnie kibice usłyszeli o nim w miniony weekend, kiedy to zdobył gola przeciwko Bayernowi Monachium. I to w dodatku na słynnej Allianz Arenie. Poza tym jednak przede wszystkim rozgrywa on zdecydowanie więcej minut w Lidze Konferencji Europy i nadal jest w zespole rezerw FSV Mainz. Niemniej można być optymistycznie nastawionym co do przyszłości tego defensora, który jest wyceniany przez serwis „Transfermarkt” na 200 tysięcy euro. On sam powiedział o swoich doświadczeniach ze wspominanego meczu.

– To dla mnie duża sprawa, że udało się strzelić gola z Bayernem. To moja pierwsza bramka w profesjonalnej piłce i od razu z Bayernem w Monachium. Lepiej być nie mogło – powiedział 18-letni środkowy obrońca w rozmowie z „Kanałem Sportowym”.

– To po prostu był dla mnie ostatni moment, żeby wyjechać za granicę i się doszkolić. Taki miałem plan. Podjęliśmy taką decyzję, ale w Legii czułem się naprawdę dobrze i bardzo się tam rozwinąłem – dodał na temat swojego wyjazdu do Bundesligi.

Zobacz także: Polacy za granicą #1: Potulski z golem w Monachium! Co działo się w weekend?