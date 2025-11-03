Jakub Kamiński błyszczy w tym sezonie Bundesligi i zbiera mnóstwo pochwał za swoje występy. Trener FC Koeln przyznał, że Polak jest najlepszym zawodnikiem w drużynie.

Powerpics / Alamy Na zdjęciu: Lukas Kawsniok

„Kamiński jest naszym najlepszym zawodnikiem”

Jakub Kamiński zanotował kolejny dobry występ w Bundeslidze. FC Kolen pokonało HSV Hamburg aż 4:1, a Polak zaliczył asystę i zdobył bramkę. Dla polskiego skrzydłowego było to już czwarte trafienie w tym sezonie ligi niemieckiej.

FC Kolen zajmuje solidne 7. miejsce w tabeli i może włączyć się do walki o europejskie puchary. Na konferencji prasowej po meczu z HSV trener Lukas Kawsniok otwarcie przyznał, że Jakub Kamiński jest najlepszym zawodnikiem w drużynie popularnych Kozłów.

– W tej chwili jest naszym najlepszym zawodnikiem. Jest bardzo wszechstronny, skromny i potrafi odmienić losy meczu. Kuba wypełnia każde zadanie ku mojemu pełnemu zadowoleniu – ocenił szkoleniowiec.

Kamiński jest wypożyczony do FC Koeln, ale klub ma opcję wykupu Polaka. Niemieckie media informowały niedawno, że zarząd Kozłów jest skłonny zapłacić klauzulę, która opiewa na 7 milionów euro. Byłby to jeden z najdroższych ruchów przychodzących tego zespołu.