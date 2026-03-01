Pierwszy gol Polaka! Ale to nie dało nic [WIDEO]

15:41, 1. marca 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Goal.pl

Dariusz Stalmach zanotował premierowe trafienie w barwach Magdeburga. Jednak bramka 20-latka nie dała drużynie Petrika Sandera absolutnie nic. W niedzielnym pojedynku triumfował Karlsruher SC.

Dariusz Stalmach (1. FC Magdeburg - Karlsruher SC)
Obserwuj nas w
dpa picture alliance/ Alamy Na zdjęciu: Dariusz Stalmach (1. FC Magdeburg - Karlsruher SC)

Stalmach z trafieniem, Magdeburg z kolejną porażką

Magdeburg mocno utrudnia sobie walkę o utrzymanie na zapleczu Bundesligi. Podopieczni Petrika Sandera właśnie zanotowali trzecią porażkę z rzędu i piątą w siedmiu ostatnich meczach. W niedzielny spotkaniu 24. kolejki zespół z Avnet Arena musiał uznać wyższość ekipy Karlsruher SC. Ze swojego występu mógł być zadowolony właściwie tylko Dariusz Stalmach.

Młodzieżowy reprezentant Polski w 66. minucie skorzystał z dogrania Barisa Atika i znalazł drogę do siatki rywali. Bramka 20-latka dała nadzieję gospodarzom – w ten sposób Magdeburg zmniejszył straty do przeciwników, którzy prowadzili już 2:0.

Jednak ostatecznie goście w 87. minucie ustalili wynik na 3:1 i sięgnęli po zwycięstwo. Drugi z Biało-Czerwonych, Mateusz Żukowski, tym razem nie wpisał się na listę strzelców. 24-latek w poprzedniej serii gier zanotował dublet w rywalizacji z Schalke.

Magdeburg w 24 starciach wywalczył tylko 23 punkty i zajmuje 17. pozycję. Do bezpiecznej lokaty zespół z Saksonii traci dwa oczka. Natomiast Karlsluher z dorobkiem 33 punktów plasuje się na 8. miejscu.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź