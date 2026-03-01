Stalmach z trafieniem, Magdeburg z kolejną porażką
Magdeburg mocno utrudnia sobie walkę o utrzymanie na zapleczu Bundesligi. Podopieczni Petrika Sandera właśnie zanotowali trzecią porażkę z rzędu i piątą w siedmiu ostatnich meczach. W niedzielny spotkaniu 24. kolejki zespół z Avnet Arena musiał uznać wyższość ekipy Karlsruher SC. Ze swojego występu mógł być zadowolony właściwie tylko Dariusz Stalmach.
Młodzieżowy reprezentant Polski w 66. minucie skorzystał z dogrania Barisa Atika i znalazł drogę do siatki rywali. Bramka 20-latka dała nadzieję gospodarzom – w ten sposób Magdeburg zmniejszył straty do przeciwników, którzy prowadzili już 2:0.
Jednak ostatecznie goście w 87. minucie ustalili wynik na 3:1 i sięgnęli po zwycięstwo. Drugi z Biało-Czerwonych, Mateusz Żukowski, tym razem nie wpisał się na listę strzelców. 24-latek w poprzedniej serii gier zanotował dublet w rywalizacji z Schalke.
Magdeburg w 24 starciach wywalczył tylko 23 punkty i zajmuje 17. pozycję. Do bezpiecznej lokaty zespół z Saksonii traci dwa oczka. Natomiast Karlsluher z dorobkiem 33 punktów plasuje się na 8. miejscu.