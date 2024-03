Robert Gumny podczas wczorajszego treningu zerwał więzadła krzyżowe. Augsburg w oficjalnym komunikacie informuje, że Polak przeszedł pomyślnie operację, a także czeka go długi rozbrat z piłką.

IMAGO / Eibner Na zdjęciu: Robert Gumny

Robert Gumny nabawił się poważnej kontuzji na treningi

Badania wykazały, że Polak zerwał więzadła krzyżowe

Augsburg potwierdza, że absencja defensora potrwa kilka miesięcy

Fatalna diagnoza Gumnego. “Oczekuje się, że będzie pauzował przez kilka miesięcy”

Wtorkowa sesja treningowa zakończyła się najgorzej jak mogła dla Roberta Gumnego. Polski obrońca doznał na niej bardzo poważnej kontuzji. Augsburg w oficjalnym komunikacie informuje, że 25-latek przeszedł już szczegółowe badania. Klub dodaje, że wykazały one zerwanie więzadła krzyżowego, a także potwierdza kilkumiesięczną przerwę.

– Robert Gumny doznał poważnej kontuzji podczas wtorkowego treningu. Dalsze badania wykazały naderwanie więzadła krzyżowego w prawym kolanie. 25-letni obrońca FC Augsburg przeszedł w środę udaną operację i oczekuje się, że będzie pauzował przez kilka miesięcy. Po kontuzji na treningu początkowo była nadzieja, że Robert wyjdzie z tego cało. Niestety szczegółowe badania wykazały poważną kontuzję. On jest częścią naszego zespołu i będziemy trzymać kciuki, by jak najszybciej do nas wrócił. Otrzyma najlepsze możliwe wsparcie i wróci silniejszy – czytamy w komunikacie.

Robert Gumny w obecnym sezonie ligowym rozegrał 13 spotkań w koszulce Augsburga. Polak spędził na boisku łącznie 477 minut.