Bayern Monachium w sobotę mierzył się z RB Lipskiem w hicie Bundesligi. Bawarczycy dopiero w drugiej połowie włączyli wyższy bieg. Rywalizacja zakończyła się ostatecznie ich triumfem 4:1.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Bayernu Monachium

Bayern Monachium lepszy od RB Lipska

W sobotnim hicie 18. kolejki rozgrywek Bundesligi obejrzeliśmy starcie, w którym Bayern Monachium na wyjeździe podejmował RB Lipsk. Przed pierwszym gwizdkiem zdecydowanym faworytem byli podopieczni Vincenta Kompany’ego. Mistrzowie Niemiec w tym sezonie idą jak burza, natomiast popularne Czerwone Byki mają problem z ustabilizowaniem formy.

Od pierwszych minut rywalizacja stała na bardzo wysokim poziomie. Pierwszy cios padł ze strony gospodarzy, którzy objęli prowadzenie w 20. minucie. Na listę strzelców wpisał się Romulo.

Bayern Monachium starał się ze wszystkich sił odpowiedzieć na trafienie RB Lipska. Finalnie nie udało im się tego dokonać w pierwszej połowie. Gospodarze zatem schodzili na przerwę w zdecydowanie lepszych nastrojach.

Po powrocie z szatni oglądaliśmy już teatr jednego aktora. Bawarczycy postanowili włączyć wyższy bieg i już w 50. minucie doprowadzili do wyrównania za sprawą Serge’a Gnabry’ego. Kilkanaście minut później goście prowadzili już 2:1, ponieważ do siatki trafił Harry Kane.

W końcówce Bayern Monachium postanowił upokorzyć gospodarzy. W 83. minucie bramkarza rywali pokonał Jonathan Tah. Chwilę później rezultat podwyższył Aleksandar Pavlović, a kropkę nad i postanowił Michael Olise. Bawarczycy zatem odnieśli bardzo wysokie zwycięstwo w hicie Bundesligi, choć przebieg meczu na to nie wskazywał.

Bayern Monachium już w środę zagra przed własną publicznością z Royale Union Saint-Gilloise w rozgrywkach Ligi Mistrzów. RB Lipsk natomiast zagra za tydzień na wyjeździe z Heidenheim.

RB Lipsk – Bayern Monachium 1:5

Romulo (20′) – Gnabry (50′), Kane (67′), Tah (83′), Pavlović (85′), Olise (88′)