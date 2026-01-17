Bayern odpalił w drugiej połowie. Pogrom w hicie Bundesligi [WIDEO]

20:31, 17. stycznia 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Goal.pl

Bayern Monachium w sobotę mierzył się z RB Lipskiem w hicie Bundesligi. Bawarczycy dopiero w drugiej połowie włączyli wyższy bieg. Rywalizacja zakończyła się ostatecznie ich triumfem 4:1.

Piłkarze Bayernu Monachium
Obserwuj nas w
Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Bayernu Monachium

Bayern Monachium lepszy od RB Lipska

W sobotnim hicie 18. kolejki rozgrywek Bundesligi obejrzeliśmy starcie, w którym Bayern Monachium na wyjeździe podejmował RB Lipsk. Przed pierwszym gwizdkiem zdecydowanym faworytem byli podopieczni Vincenta Kompany’ego. Mistrzowie Niemiec w tym sezonie idą jak burza, natomiast popularne Czerwone Byki mają problem z ustabilizowaniem formy.

Od pierwszych minut rywalizacja stała na bardzo wysokim poziomie. Pierwszy cios padł ze strony gospodarzy, którzy objęli prowadzenie w 20. minucie. Na listę strzelców wpisał się Romulo.

Bayern Monachium starał się ze wszystkich sił odpowiedzieć na trafienie RB Lipska. Finalnie nie udało im się tego dokonać w pierwszej połowie. Gospodarze zatem schodzili na przerwę w zdecydowanie lepszych nastrojach.

Po powrocie z szatni oglądaliśmy już teatr jednego aktora. Bawarczycy postanowili włączyć wyższy bieg i już w 50. minucie doprowadzili do wyrównania za sprawą Serge’a Gnabry’ego. Kilkanaście minut później goście prowadzili już 2:1, ponieważ do siatki trafił Harry Kane.

W końcówce Bayern Monachium postanowił upokorzyć gospodarzy. W 83. minucie bramkarza rywali pokonał Jonathan Tah. Chwilę później rezultat podwyższył Aleksandar Pavlović, a kropkę nad i postanowił Michael Olise. Bawarczycy zatem odnieśli bardzo wysokie zwycięstwo w hicie Bundesligi, choć przebieg meczu na to nie wskazywał.

Bayern Monachium już w środę zagra przed własną publicznością z Royale Union Saint-Gilloise w rozgrywkach Ligi Mistrzów. RB Lipsk natomiast zagra za tydzień na wyjeździe z Heidenheim.

RB Lipsk – Bayern Monachium 1:5

Romulo (20′) – Gnabry (50′), Kane (67′), Tah (83′), Pavlović (85′), Olise (88′)

POLECAMY TAKŻE

Hansi Flick
Barcelona obserwuje supergwiazdę! To byłby hit transferowy
Vincent Kompany
Bayern znów wyłoży fortunę? Planuje kolejny transfer do ofensywy
Jose Mourinho
Mourinho poprosił o transfery. Tylko wtedy obejmie Real Madryt