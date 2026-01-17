Bayern Monachium lepszy od RB Lipska
W sobotnim hicie 18. kolejki rozgrywek Bundesligi obejrzeliśmy starcie, w którym Bayern Monachium na wyjeździe podejmował RB Lipsk. Przed pierwszym gwizdkiem zdecydowanym faworytem byli podopieczni Vincenta Kompany’ego. Mistrzowie Niemiec w tym sezonie idą jak burza, natomiast popularne Czerwone Byki mają problem z ustabilizowaniem formy.
Od pierwszych minut rywalizacja stała na bardzo wysokim poziomie. Pierwszy cios padł ze strony gospodarzy, którzy objęli prowadzenie w 20. minucie. Na listę strzelców wpisał się Romulo.
Bayern Monachium starał się ze wszystkich sił odpowiedzieć na trafienie RB Lipska. Finalnie nie udało im się tego dokonać w pierwszej połowie. Gospodarze zatem schodzili na przerwę w zdecydowanie lepszych nastrojach.
Po powrocie z szatni oglądaliśmy już teatr jednego aktora. Bawarczycy postanowili włączyć wyższy bieg i już w 50. minucie doprowadzili do wyrównania za sprawą Serge’a Gnabry’ego. Kilkanaście minut później goście prowadzili już 2:1, ponieważ do siatki trafił Harry Kane.
W końcówce Bayern Monachium postanowił upokorzyć gospodarzy. W 83. minucie bramkarza rywali pokonał Jonathan Tah. Chwilę później rezultat podwyższył Aleksandar Pavlović, a kropkę nad i postanowił Michael Olise. Bawarczycy zatem odnieśli bardzo wysokie zwycięstwo w hicie Bundesligi, choć przebieg meczu na to nie wskazywał.
Bayern Monachium już w środę zagra przed własną publicznością z Royale Union Saint-Gilloise w rozgrywkach Ligi Mistrzów. RB Lipsk natomiast zagra za tydzień na wyjeździe z Heidenheim.
RB Lipsk – Bayern Monachium 1:5
Romulo (20′) – Gnabry (50′), Kane (67′), Tah (83′), Pavlović (85′), Olise (88′)