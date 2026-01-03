Kampl odchodzi z Lipska. Znamy powód
RB Lipsk w oficjalny komunikacie poinformował, że Kevin Kampl kończy swoją przygodę na Red Bull Arena. Reprezentant Słowenii spędził tu osiem i pół roku. Jego dorobek to dwa puchary Niemiec i jeden krajowy superpuchar.
– RB Lipsk i Kevin Kampl uzgodnili za porozumieniem stron przedterminowe rozwiązanie umowy z dniem 31 stycznia 2026 r. 35-latek wyraził chęć odejścia z powodów rodzinnych, a RB Lipsk zgodził się na to. Podczas meczu u siebie z Bayernem Monachium 17 stycznia Kevin Kampl zostanie oficjalnie pożegnany w godnej oprawie – ujawnia klub.
Kampl w tym sezonie rozegrał tylko trzy spotkania, a od października nie pojawiał się w kadrze meczowej. 35-latek najpierw musiał radzić sobie z poważną chorobą ojca, a następnie tragiczną śmiercią brata.
– Ja sam zamierzam teraz – podobnie jak w ostatnich miesiącach – intensywnie zajmować się moją rodziną w ojczyźnie. Nie chcę całkowicie wykluczać, że kiedyś gdzieś powrócę na boisko, nawet jeśli obecnie wydaje się to absolutnie nierealne i wolę spędzać więcej czasu z najbliższymi mi osobami – przyznał doświadczony pomocnik, który w szeregach RB Lipsk rozegrał 283 spotkania.