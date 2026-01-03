Kevin Kampl i RB Lipsk osiągnęli porozumienie w sprawie rozwiązania kontraktu. Legenda Byków odchodzi z klubu po ponad ośmiu latach. Za decyzją Słoweńca stoi rodzinny dramat.

dpa picture alliance/ Alamy Na zdjęciu: Kevin Kampl (VfL Bochum - RB Lipsk)

Kampl odchodzi z Lipska. Znamy powód

RB Lipsk w oficjalny komunikacie poinformował, że Kevin Kampl kończy swoją przygodę na Red Bull Arena. Reprezentant Słowenii spędził tu osiem i pół roku. Jego dorobek to dwa puchary Niemiec i jeden krajowy superpuchar.

– RB Lipsk i Kevin Kampl uzgodnili za porozumieniem stron przedterminowe rozwiązanie umowy z dniem 31 stycznia 2026 r. 35-latek wyraził chęć odejścia z powodów rodzinnych, a RB Lipsk zgodził się na to. Podczas meczu u siebie z Bayernem Monachium 17 stycznia Kevin Kampl zostanie oficjalnie pożegnany w godnej oprawie – ujawnia klub.

Kampl w tym sezonie rozegrał tylko trzy spotkania, a od października nie pojawiał się w kadrze meczowej. 35-latek najpierw musiał radzić sobie z poważną chorobą ojca, a następnie tragiczną śmiercią brata.

Danke, Kevko! Abschied nach achteinhalb gemeinsamen Jahren …🥺#RBLeipzig und Kevin #Kampl haben sich im beiderseitigen Einvernehmen auf eine vorzeitige Vertragsauflösung zum 31. Januar 2026 geeinigt. Der 35-Jährige hatte den Wunsch aus familiären Gründen geäußert, RB Leipzig… pic.twitter.com/jWD6shmd9q — RB Leipzig (@RBLeipzig) January 3, 2026

– Ja sam zamierzam teraz – podobnie jak w ostatnich miesiącach – intensywnie zajmować się moją rodziną w ojczyźnie. Nie chcę całkowicie wykluczać, że kiedyś gdzieś powrócę na boisko, nawet jeśli obecnie wydaje się to absolutnie nierealne i wolę spędzać więcej czasu z najbliższymi mi osobami – przyznał doświadczony pomocnik, który w szeregach RB Lipsk rozegrał 283 spotkania.