Emmanuel Adebayor udzielił obszernego wywiadu Sky Sports. Legendarny napastnik, który w Premier League reprezentował barwy Manchesteru City, Arsenalu i Tottenhamu, w rozmowie z Chrisem Reidym zdradził, co musi zrobić Harry Kane, by sięgnąć po Złotą Piłkę.

IMAGO / Sebastian Frej Na zdjęciu: Harry Kane

Harry Kane po latach spędzonych w Londynie opuścił Tottenham i został zawodnikiem Bayernu Monachium

W barwach Die Roten Anglik ma mieć zdecydowanie więcej szans na trofea

30-latek ma walczyć także o Złotą Piłkę – Emmanuel Adebayor zna “przepis” na zwycięstwo w plebiscycie

Adebayor: Kane w Monachium “ma wszystko”

Harry Kane w lecie zakończył długoletnią przygodę z Tottenhamem i przeniósł się do Niemiec. Absolutna gwiazda światowego futbolu podpisała kontrakt z Bayernem Monachium. To właśnie w barwach Die Roten Anglik ma mieć zdecydowanie więcej okazji na rywalizacje o trofea.

W rozmowie Chrisa Reidy’ego z Emmanuelem Adebayorem został poruszony miedzy innymi temat kapitana reprezentacji Synów Albionu. Co o elitarnym snajperze powiedział były piłkarz Manchesteru City, Arsenalu i Tottenhamu?

– On już jest legendą Premier League. Ale będąc legendą trzeba umieć mówić o tym, co się wygrało. Spójrz na liczbę bramek, które zdobył – gdybyś ktoś ci powiedział, że nie wygrał żadnego trofeum, byłbyś zdumiony. Myślę, że żałowałby, gdyby przeniósł się do Niemiec, wiedząc, że ma tutaj wszystko, aby wygrać wszystko. Jeśli w Bayernie strzeli 30 goli, wygra Bundesligę i Ligę Mistrzów, może zdobyć Złotą Piłkę. Nadszedł czas, aby zaczął zdobywać za trofea.