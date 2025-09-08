Bayer Leverkusen wybrał nowego trenera. To on zastąpi Ten Haga

Kasper Hjulmand właśnie został przedstawiony jako nowy trener Bayeru Leverkusen. Były selekcjoner reprezentacji Danii zastąpił na tym stanowisku Erika ten Haga.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Erik ten Hag

Oficjalnie: Kasper Hjulmand szkoleniowcem Bayeru Leverkusen

Bayer Leverkusen poinformował za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej o zatrudnieniu Kaspera Hjulmanda na stanowisku pierwszego trenera. Tym samym niemiecki klub błyskawicznie znalazł następcę Erika ten Haga, który prowadził drużynę z BayAreny zaledwie przez kilka tygodni. 53-letni Duńczyk związał się z nowym pracodawcą kontraktem obowiązującym do połowy 2027 roku i już w najbliższych dniach poprowadzi swój premierowy trening jako szkoleniowiec ekipy jednokrotnego mistrza Bundesligi.

Decyzja o rozstaniu z Ten Hagiem była podyktowana narastającymi problemami wewnątrz klubu. Holenderski menedżer popadł w konflikt z zarządem, a ponadto jego nietypowa taktyka nie znajdowała zrozumienia wśród piłkarzy. Napięta atmosfera sprawiła, że współpraca zakończyła się w nie najlepszych stosunkach. Zadanie odbudowania nastrojów w szatni oraz ustabilizowania formy zespołu powierzono właśnie Kasperowi Hjulmandowi, który ma doświadczenie w pracy zarówno z reprezentacją, jak i na poziomie klubowym.

Wir freuen uns auf dich, Kasper Hjulmand! pic.twitter.com/eekpfUXJSm — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) September 8, 2025

Nowy szkoleniowiec Bayeru pozostawał bez zatrudnienia od lipca 2024 roku, kiedy zakończył współpracę z reprezentacją Danii. Pod jego wodzą drużyna narodowa rozegrała 54 spotkania – 32 wygrała, 8 zremisowała oraz 14 przegrała. Wcześniej Hjulmand trenował takie zespoły jak FC Nordsjaelland, FSV Mainz 05 czy Lyngby BK. Teraz Duńczyk stoi przed trudnym zadaniem przywrócenia Leverkusen na właściwe tory. Klub, który dwie kampanie temu sięgnął po mistrzostwo Niemiec, obecnie plasuje się dopiero na 12. miejscu w tabeli.