Imago / HMB Media Na zdjęciu: Harry Kane

Harry Kane jest coraz bliżej rekordu Roberta Lewandowskiego

Napastnik Bayernu ma już 31 goli w tym sezonie w lidze

Do rekordu brakuje mu zaledwie dziesięciu bramek

Kane rozpoczął końcowe odliczanie, rekord Lewandowskiego zagrożony

Harry Kane notuje fantastyczny debiutancki sezon w Bundeslidze. Anglik bije rekord za rekordem. Coraz bliżej ma również do historycznego wyniku Roberta Lewandowskiego. 30-letni napastnik Bayernu Monachium w ostatnim meczu przeciwko Darmstadt po raz kolejny wpisał się na listę strzelców. Aktualnie dorobek bramkowy reprezentanta Anglii w lidze wynosi 31 bramek.

Do rekordu Lewandowskiego brakuje mu tylko dziesięciu bramek, a do końca sezonu pozostało osiem spotkań. Jeśli Kane utrzyma taką skuteczność, to może realnie myśleć o pobiciu rekordu reprezentanta Polski. Co więcej, Fabrizio Romano poinformował, że Anglik jako pierwszy debiutant w historii Bundesligi strzelił 31 goli w sezonie. Ponadto pobił swój indywidualny wynik, jeśli chodzi o liczbę bramek w sezonie ligowym. Do tej pory jego rekord z Tottenhamu wynosił 30 goli w lidze.

Łącznie Harry Kane w tym sezonie rozegrał 35 spotkań, w których 37 razy wpisał się na listę strzelców. Bayern Monachium po przerwie reprezentacyjnej zmierzy się z Borussią Dortmund oraz Heidenheim. Dla Kane’a będzie to kolejna szansa, aby zbliżyć się do rekordu Lewandowskiego.