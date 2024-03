Xabi Alonso wraz z Bayerem Leverkusen w dramatycznych okolicznościach wywalczyli awans do ćwierćfinału Ligi Europy. Hiszpański trener wskazał przed losowaniem, kogo uważa za faworyta do końcowego zwycięstwa.

Bayer Leverkusen po dramatycznej końcówce wywalczył awans do ćwierćfinału Ligi Europy

W 1/4 finału Aptekarze zmierzą się z West Hamem

Xabi Alonso wskazał faworyta do zwycięstwa w Lidze Europy

Bayer Leverkusen zapewnił swoim fanom emocjonalny rollercoaster podczas rewanżowego spotkania z Karabachem. Gdy w doliczonym czasie gry wydawało się, że podopieczni Xabiego Alonso sensacyjnie odpadną z pucharu, to do gry wkroczył Patrick Schick. Czech swoimi bramkami zapewnił w dramatycznych okolicznościach awans do ćwierćfinału.

Na etapie 1/8 finału Ligi Europy niemiecki zespół spotka się w dwumeczu z West Hamem. W przypadku zwycięstwa ich rywalem w półfinale będzie zwycięzca pary w rywalizacji AC Milan/AS Roma. Jeszcze przed losowaniem Xabi Alonso wskazał w rozmowie z mediami, kogo widzi w roli faworyta do końcowego zwycięstwa.

– Dla mnie to jasne. Uważam, że Liverpool jest faworytem do zwycięstwa w Lidze Europy – powiedział Alonso cytowany przez Fabrizio Romano.

Warto odnotować, że Bayer Leverkusen pod batutą Xabiego Alonso kontynuuje wspaniałą serię 37 meczów bez porażki. W Bundeslidze znajdują się na autostradzie do zdobycia mistrzostwa kraju. Na 9. kolejek przed końcem sezonu mają aż 10 punktów przewagi nad drugim w tabeli Bayernem Monachium.