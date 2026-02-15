Kane zbliża się do Lewandowskiego! Gwiazdor chce pobić rekord goli

08:42, 15. lutego 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  BBC

Harry Kane dołożył dwie kolejne bramki i zbliżył się do rekordu Roberta Lewandowskiego. Gwiazdor Bayernu Monachium wierzy, że jest w stanie go pobić.

Harry Kane
Obserwuj nas w
dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

Kane docenia wyczyn Lewandowskiego. Wierzy, że go pokona

Harry Kane rozgrywa znakomity sezon, co potwierdza w zasadzie co tydzień. W sobotę Bayern Monachium postawił kolejny krok na drodze do mistrzostwa Niemiec. Tym razem pokonał na wyjeździe 3-0 Werder Brema, umacniając się na szczycie ligowej tabeli. Jeszcze w pierwszej połowie dublet ustrzelił angielski snajper – najpierw wykorzystał rzut karny, a kilka minut później skutecznie uderzył zza pola karnego.

Kane wciąż ma w zasięgu rekord strzelecki Roberta Lewandowskiego. Polak ustanowił go w sezonie 2020/2021, kiedy to zdobył w Bundeslidze aż 41 bramek. Obecnie gwiazdor Bayernu ma w swoim dorobku 26 goli – do rozegrania pozostało dwanaście meczów. Zadanie nie jest łatwe, ale przy utrzymaniu obecnej skuteczności jest w stanie tego dokonać.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź

Sam Kane w pierwszej kolejności skupia się oczywiście na wynikach zespołu, ale ma w głowie rekord Lewandowskiego i wierzy, że może go przebić. Na pewno będzie mógł liczyć na pomoc kolegów z Bayernu, tak jak to było w przypadku Polaka, gdy ten wyprzedzał legendarnego Gerda Muellera.

– Wszystko jest możliwe, ale do tego jeszcze daleka droga. To niebywały rekord. Jestem teraz w dobrym momencie. Cieszę się, że mogę pomagać drużynie. Zobaczymy, gdzie będę w kwietniu, wtedy zacznę o tym myśleć. W tym momencie skupiam się tylko na kolejnym meczu – wyjaśnił Kane po kolejnym udanym meczu.