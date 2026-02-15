Kane zbliża się do Lewandowskiego! Gwiazdor chce pobić rekord goli

Harry Kane dołożył dwie kolejne bramki i zbliżył się do rekordu Roberta Lewandowskiego. Gwiazdor Bayernu Monachium wierzy, że jest w stanie go pobić.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

Kane docenia wyczyn Lewandowskiego. Wierzy, że go pokona

Harry Kane rozgrywa znakomity sezon, co potwierdza w zasadzie co tydzień. W sobotę Bayern Monachium postawił kolejny krok na drodze do mistrzostwa Niemiec. Tym razem pokonał na wyjeździe 3-0 Werder Brema, umacniając się na szczycie ligowej tabeli. Jeszcze w pierwszej połowie dublet ustrzelił angielski snajper – najpierw wykorzystał rzut karny, a kilka minut później skutecznie uderzył zza pola karnego.

Kane wciąż ma w zasięgu rekord strzelecki Roberta Lewandowskiego. Polak ustanowił go w sezonie 2020/2021, kiedy to zdobył w Bundeslidze aż 41 bramek. Obecnie gwiazdor Bayernu ma w swoim dorobku 26 goli – do rozegrania pozostało dwanaście meczów. Zadanie nie jest łatwe, ale przy utrzymaniu obecnej skuteczności jest w stanie tego dokonać.

Sam Kane w pierwszej kolejności skupia się oczywiście na wynikach zespołu, ale ma w głowie rekord Lewandowskiego i wierzy, że może go przebić. Na pewno będzie mógł liczyć na pomoc kolegów z Bayernu, tak jak to było w przypadku Polaka, gdy ten wyprzedzał legendarnego Gerda Muellera.

– Wszystko jest możliwe, ale do tego jeszcze daleka droga. To niebywały rekord. Jestem teraz w dobrym momencie. Cieszę się, że mogę pomagać drużynie. Zobaczymy, gdzie będę w kwietniu, wtedy zacznę o tym myśleć. W tym momencie skupiam się tylko na kolejnym meczu – wyjaśnił Kane po kolejnym udanym meczu.