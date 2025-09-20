Kane pobił rekord Bundesligi! Wspaniała forma gwiazdy Bayernu [WIDEO]

Harry Kane imponuje niesamowitą formą na początku sezonu Bundesligi. W czterech meczach zdobył dwa hat-tricki. Łącznie ma na swoim koncie 8 goli i 3 asysty w lidze w kampanii 2025/2026.

ddp media GmbH / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

Harry Kane nie do powstrzymania! Niebywała forma

Bayern Monachium w sobotnie popołudnie grał na wyjeździe z Hoffenheim w ramach 4. kolejki Bundesligi. Vincent Kompany i spółka bez problemów poradzili sobie z rywalami, wygrywając (4:1). Hat-tricka skompletował będący w zabójczej formie Harry Kane. Dla angielskiego napastnika było to trafienia numer sześć, siedem i osiem w trwającym sezonie ligowym. Do tego po raz drugi zdobył trzy gole w lidze.

Wcześniej 32-latek zabrał do domu piłkę meczową po starciu z Lipskiem w 1. kolejce Bundesligi. Na listę strzelców wpisał się także w spotkaniu z Hamburgiem, dwukrotnie pokonując bramkarza. Łącznie ma już osiem goli i trzy asysty w czterech meczach.

Dowód na to, że jest w niesamowitej dyspozycji, podkreśla również fakt, że dwukrotnie trafił do siatki w meczu z Chelsea w Lidze Mistrzów. Dwa gole zdobył także w Pucharze Niemiec w starciu z Wehen Wiesbaden. Biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki, ma 13 goli w 7 meczach.

Hat-trick Kane! 🎯 On nie przestaje strzelać 🤯#BundesTAK 🇩🇪 pic.twitter.com/hwMlzygMwS — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) September 20, 2025

Co ciekawe w rywalizacji z Hoffenheim przeszedł do historii Bundesligi. Kane pobił rekord pod względem największej ilości skutecznie wykonanych rzutów karnych z rzędu. W sobotę dwukrotnie pokonał bramkarza z jedenastu metrów, więc ma już 17 goli na swoim koncie zdobytych bezpośrednio z rzutu karnego.

Warto zwrócić uwagę, że od początku pobytu w Bayernie zdobył już 98 goli i zanotował 29 asyst. Zatem jego popularne G+A wynosi aż 127 w 103 meczach. Do Monachium trafił latem 2023 roku z Tottenhamu za 95 milionów euro.