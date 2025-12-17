Harry Kane od początku sezonu gra znakomicie i może pobić rekord Roberta Lewandowskiego. Gwiazdor Bayernu przyznaje, że przed nim bardzo trudne wyzwanie.

fot. Aflo Co. Ltd. Na zdjęciu: Harry Kane i Robert Lewandowski

Kane widzi szansę na rekord. Docenia dorobek Lewandowskiego

Harry Kane od początku sezonu spisuje się znakomicie i prowadzi Bayern Monachium do kolejnych sukcesów. Na krajowym podwórku nikt nie powinien równać się Bawarczykom. Są również uważani z jednego z faworytów do zdobycia Ligi Mistrzów, bazując na dotychczasowych świetnych wynikach. Oczywiście liderem całego zespołu jest Anglik, który we wszystkich rozgrywkach zgromadził już 32 bramki oraz 4 asysty.

Dyspozycja strzelecka Kane’a pozwala wierzyć, że może on ustanowić nowy rekord goli w Bundeslidze. Ten należy do Roberta Lewandowskiego, który w sezonie 2020/2021 przebił legendarnego Gerda Mullera, trafiając do siatki w sumie 41 razy.

Kane do tej pory zdobył 18 bramek w 14 meczach. Ma przed sobą jeszcze 20 kolejek, aby przynajmniej wyrównać wyczyn Lewandowskiego. Sam zainteresowany przyznaje, że jest to możliwe, choć wymaga od niego utrzymania znakomitej formy przez cały sezon, co oczywiście jest bardzo trudne.

– Uważam, że jest to możliwe, start byś świetny, ale to oczywiście daleka droga. Muszę utrzymać ten poziom przez kolejne cztery czy pięć miesięcy. W piłce najtrudniej był regularny przez taki długi czas. Ten rekord jest niesamowity i wiem, że będzie bardzo ciężko go pobić. Zawsze dobrze mieć takie ambicje i próbować – przyznał snajper Bayernu Monachium.