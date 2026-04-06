Kamiński zachwyca w Niemczach. Wrócił i znów zbiera dobre recenzje

Jakub Kamiński w tym sezonie bardzo dobrze spisuje się w barwach FC Koln. Doskonałym tego przykładem może być kolejny gol w Bundeslidze.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Jakub Kamiński

Dobre noty reprezentanta w Niemczech

Jakub Kamiński w tym sezonie spisuje się bardzo dobrze. Właściwie to chyba pierwszy jego tak dobry dłuższy okres po wyjeździe z PKO Ekstraklasy. W barwach VFL Wolfsburg nie miał bowiem zbyt wiele okazji do regularnej gry, a nawet jeśli, to forma daleka była od oczekiwanej. Dlatego też przed początkiem obecnych rozgrywek udał się na wypożyczenie do FC Koln, gdzie jest jednym z liderów beniaminka.

Potwierdził to także w ostatnim spotkaniu z Eintrachtem Frankfurt, gdzie zdobył bardzo ważnego gola. To było już siódme trafienie w tym sezonie. Finalnie jego ekipa zremisowała 2:2 z faworyzowanym rywalem, a sam reprezentant Polski zebrał bardzo dobre recenzje ze strony niemieckich mediów.

– Przegapił moment podania do El Mali w bardzo obiecującej akcji, a gdy wyszedł sam na sam z rywalem, wypuścił sobie piłkę zbyt daleko. W obu tych sytuacjach było stać go na więcej. Ostatecznie jednak nagrodził się golem na 1:2 za swój ogromny wysiłek – czytamy na łamach „express.de”, gdzie popularny „Kamyk” dostał notę 2,5 w skali niemieckiej.

Jakub Kamiński do tej pory rozegrał w obecnych rozgrywkach łącznie 30 spotkań i zdobył w nich siedem goli oraz zanotował trzy asysty. W sumie na poziomie Bundesligi Polak ma już blisko sto występów. Serwis „Transfermarkt” wycenia 23-latka z Rudy Śląskiej na 12 milionów euro.

