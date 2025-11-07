Kahn nie ma wątpliwości. Tak ocenił szanse Neuera na powrót do reprezentacji

Oliver Kahn ostatnio wypowiedział się na temat ewentualnego powrotu Manuela Neuera do reprezentacji Niemiec. Były bramkarz odniósł się do tej kwestii w rozmowie ze stacją Sky.

fot. Dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Oliver Kahn

Oliver Kahn przeciwnikiem powrotu Manuela Neuera do kadry

Oliver Kahn w audycji „Triple – Der Hagedorn-Fußballtalk” na antenie Sky odniósł się do wątku związanego z bramkarzami branymi pod uwagę przy grze w reprezentacji Niemiec. Były zawodnik podzielił się konkretnymi przemyśleniami, dając do zrozumienia, że powrót Manuela Neuera do drużyny narodowej jest trudny do uzasadnienia.

– Julian Nagelsmann jasno mówił, że Marc-Andre ter Stegen będzie numerem jeden, gdy wróci do pełnej sprawności. Trenerowi nie jest łatwo się z tego wycofać. Neuer zakończył karierę w reprezentacji około miesiąc po Euro 2024. Po tym wydarzeniu Nagelsmann ogłosił ter Stegena nowym numerem jeden, ale z powodu kontuzji bramkarz prawie nie grał – powiedział Kahn.

Problem w tym, że ter Stegen nadal nie będzie podstawowym bramkarzem Barcelony po operacji kręgosłupa, ponieważ ustąpił miejsca nowemu golkiperowi – Joanowi Garcíi. Nagelsmann podkreśla, że bramkarz powoływany do kadry na Mistrzostwa Świata musi regularnie grać w klubie, dlatego ter Stegen będzie zmuszony w styczniu szukać nowej drużyny, aby utrzymać miejsce w reprezentacji na turniej w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie.

– Jestem zwolennikiem dawania szansy nowemu, młodszemu pokoleniu, aby mogło zbudować coś świeżego, a nie zawsze polegać na tym, co sprawdziło się w przeszłości – zaznaczył 56-latek.

Reprezentacja Niemiec w listopadzie rozegra dwa spotkania. Najpierw zmierzy się z Luksemburgiem, a kilka dni później ze Słowacją. Oba starcia odbędą się w ramach kwalifikacji do mundialu.

Czytaj więcej: Guardiola bije wyjątkowy rekord. Tak podsumował 18 lat kariery